Pierwsza część tygodnia krótszego dla GPW przebiegła pomyślnie. Krajowe indeksy akcji wyraźnie odreagowały, otwierając sobie drogę do powrotu do wzrostów. Jednocześnie jednak odbicie nie niesie za sobą wzrostu obrotów, co może zastanawiać. Zastanawiające było też zachowanie WIG20 podczas wtorkowej sesji. W ostatniej godzinie handlu indeks zyskiwał ledwie 0,5 proc., a na dwie godziny przed końcem nawet na chwilę zaświecił na czerwono. Ostatecznie jednak WIG20 zamknął się z ponad 1-proc. zwyżką i wyraźnie powyżej 4200 pkt. Jeśli odłożymy na bok wymienione „niedociągnięcia”, to wtorkową sesję możemy uznać za potwierdzenie domknięcie luki spadkowej w cenach zamknięcia z drugiej połowy poprzedniego tygodnia i mocny krok w kierunku nowych szczytów.

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Światowa czołowka zazdrości GPW. Europa hamuje, zadyszka na Wall Street

O takich wynikach jak na GPW większość giełd we wtorek mogła tylko pomarzyć. Niemiecki DAX po południu rósł tylko o 0,6 proc., co w połączeniu z mocnym (podobnie jak na GPW) początkiem dnia w jego przypadku oznaczało odejście od lokalnych szczytów i groźbę formacji podwójnego szczytu. Lepiej sprawował się francuski CAC 40, który do końca dnia utrzymywał około 0,8-proc. wzrost. Wcześniej bardzo dobrze wypadły giełdy azjatyckie, ale było to głównie pokłosie poniedziałkowych zwyżek za oceanem. We wtorek na Wall Street już tak kolorowo nie było. Negatywnym bohaterem tygodnia pozostaje Nvidia ze skandalem obyczajowym w tle – tym razem Nasdaq 100 również poddawał się przecenie.

Kiepsko prezentował się także szeroki indeks S&P 500, a to stawiało pod znakiem zapytania kontynuację odbicia po zeszłotygodniowym tąpnięciu. Do tego wyraźnie zyskiwał dolar (po jastrzębich sygnałach z Fedu i danych o inflacji), a to pogrążyło bitcoina i złoto.