Po bardzo udanej sesji w USA, a następnie w Azji, europejskie giełdy weszły we wtorkową sesję z impetem. Od zwyżek zaczęła się także sesja na GPW. WIG20 pod koniec pierwszej połowy sesji zwyżkuje o 0,5 proc. To nieco mniej od porannych maksimów, kiedy indeks dużych spółek zbliżył się do 4200 pkt i tym samym domknął spadkową lukę, powstałą w drugiej połowie zeszłego tygodnia. Czy to wszystko, na co stać dziś popyt? Optymizm na GPW nieco zelżał przy spadkach kontraktów na amerykański Nasdaq 100 o 0,4 proc. na kilka godzin przed startem sesji w USA. Inwestorzy wyczekują dziś szczególnie danych o inflacji w USA, która może mieć wpływ na oczekiwania względem decyzji Fedu w grudniu. Prognozy wskazują na wzrost inflacji CPI o 3,9 proc. rok do roku.

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Złoto i bitcoin mocno w dół

Wyczekiwaniem tym można też tłumaczyć bezruch rynku walut. Kurs głównej pary utrzymuje się na 1,122, natomiast złoty lekko traci do dolara i euro. Znacznie słabiej prezentuje się bitcoin, wyceniany we wtorkowe południe na 74,2 tys. dolarów, tj. o 1,4 proc. poniżej poniedziałkowego zamknięcia. Tanieje także złoto – uncja kruszcu wyceniana jest na 4047 dolarów przy 1,6-proc. przecenie.

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WIG20 wspierają dziś mocno spółki handlowe, choć nie wszystkie. Najsilniejsze jest Allegro, które umacnia się o 1,6 proc. Za nim plasują się Budimex oraz LPP, Dalej jest Kruk i największe banki. Na dole tabeli znajdziemy Dino Polska i PGE, którym towarzyszy Erste. Najsłabszą spółką szerokiego rynku jest dziś Ten Square Games po rozczarowującym raporcie kwartalnym.