Głównym czynnikiem wspierającym popyt na ryzykowne aktywa jest dalszy spadek notowań ropy naftowej. Baryłka WTI schodzi w kierunku 84 USD. Tak nisko była po raz ostatni pod koniec sierpnia. Nadzieje, że USA i Iran dojdą do porozumienia na drodze dyplomatycznej, poprawiają perspektywy inflacji oraz sprzyjają spadkowi rentowności na rynku długu. Donald Trump ocenił, że kolejne szeroko zakrojone ataki na Iran są wysoce mało prawdopodobne, jeśli negocjacje będą przynosiły postępy.

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Kwestia perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji w USA po wyborach uzupełniających do Kongresu chwilowo zeszła na dalszy plan. Rynek czeka na debiut Anthropic, który będzie w pewnym stopniu barometrem zaufania wobec sektora. Udany debiut mógłby potwierdzić, że zainteresowanie sektorem pozostaje silne, podczas gdy słaby popyt ponownie zwiększyłby obawy o wyceny i skalę nakładów na AI.

Dziś w centrum uwagi rynków znajdują się październikowe dane o amerykańskiej inflacji. Mediana prognoz rynkowych zakłada przyspieszenie dynamiki cen do 3,9% r/r z 3,7% r/r odnotowanych we wrześniu. Wyceniane przez rynek prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp procentowych przez Fed sięga 80% i będzie to ostatni odczyt inflacji przed posiedzeniem. W przypadku odchyleń od oczekiwań rynkowych dane mogą wyraźnie wpłynąć na przebieg dzisiejszej sesji. Na rynku walutowym eurodolar wrócił powyżej 1,12 po tym, jak w piątek amerykańska waluta wyraźnie zyskała po lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy.