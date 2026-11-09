Słabość ta jest empirycznie mierzalna, główne indeksy w USA spadły od szczytu ok. 15% - choć w momencie pisania tego artykułu zasięg tej korekty wydaje się topnieć. Istnieje wiele wskazań, że korekta mogła wyczerpać, przynajmniej na chwilę obecną, większość swojego impetu.

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O zasięgu korekty oraz jej trwałości dużo mówi sam jej charakter. Spadki, jakie można było obserwować w ostatnich miesiącach, pod wieloma względami wyraźnie wskazują, że za spadkiem wycen stoi kompresja mnożników oraz delewarowanie się instytucji.

Według danych LSEG Datastream wskaźnik forward P/E dla sektora technologicznego S&P 500 obniżył się do 17,1, wobec ponad 32 w październiku ubiegłego roku. Po raz pierwszy od 2017 roku sektor wyceniany jest z dyskontem względem szerokiego indeksu, którego forward P/E wynosi 17,9.

Oznacza to redukcję ryzyka na więcej niż jednej płaszczyźnie, a nie prognoz wzrostu zysków. Jakość też inwestycyjnych, prognoz czy portfolio zamówień nie zmieniła się w ostatnich miesiącach, zmianom nie uległ też trend. Skala spadków mnożników wskazuje, że istotna część negatywnych scenariuszy została już uwzględniona w cenach. Po drugie, wyniki finansowe amerykańskich przedsiębiorstw pozostają relatywnie odporne. Spośród 335 spółek S&P 500, które opublikowały wyniki do ubiegłego czwartku, ponad 82% przekroczyło oczekiwania analityków.

To, co uległo zmianie najbardziej, to ile inwestorzy są w stanie zapłacić za określone tempo wzrostu i spodziewane przepływy pieniężne.

Problem nie polega więc wyłącznie na tym, czy rewolucja AI spełni oczekiwania dotyczące rentowności. Pytanie brzmi raczej, jaka część tworzonej wartości ostatecznie przypadnie akcjonariuszom przedsiębiorstw finansujących jej rozwój. Jeśli wskutek presji regulacyjnej, problemów z monetyzacją lub kapitałochłonnych inwestycji zwrot wartości do akcjonariuszy zawiedzie, to nawet utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów może okazać się niewystarczające do odbudowy wcześniejszych wycen.

Jest to bardzo istotny problem z perspektywy wielu inwestorów, bo z punktu widzenia mechanizmów wyceny, nic nie stoi na przeszkodzie, by „rewolucja AI” odniosła spektakularny sukces, a mimo to skończyła się mniej lub bardziej gwałtownym spadkiem wycen.

Nie tyle odpowiedzią, ile wskazówką w tym kontekście jest dzisiejsza dynamika ruchów cen wewnątrz sektora technologicznego. Dzisiejsze odbicie obejmuje szeroką grupę producentów półprzewodników oraz największych dostawców usług chmurowych, pomimo utrzymującej się presji na Nvidię. Może to wskazywać na stopniowe wygasanie wymuszonej redukcji ekspozycji sektorowej i powrót selektywnego popytu fundamentalnego.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB