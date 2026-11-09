Dzięki poprawie rynkowych nastrojów w poniedziałek inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa. Krajowy rynek akcji zdążył już ochłonąć po emocjonującej końcówce poprzedniego tygodnia, gdy rynkami zawładnęły obawy związane z wyprzedażą spółek z sektora AI w USA i Azji. To stworzyło indeksom dogodne warunki do odreagowania. WIG20 zdołał wypracować 0,82 proc. zwyżki. Kolor zielony zdecydowanie przeważał na pozostałych europejskich giełdach, na których inwestorzy ruszyli do zakupów akcji przecenionych w końcówce zeszłego tygodnia, co skutkowało jeszcze bardziej okazałym odbiciem indeksów niż w Warszawie. Humory poprawiły inwestorom zniżkujące ceny ropy naftowej, która po krótkim odreagowaniu powróciła do kontynuacji korekty. Obniżenie perspektywy ratingu Polski przez agencję S&P zostało zupełnie zignorowane przez inwestorów. Najwyraźniej rynek był przygotowany na taki obrót sprawy.

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Czytaj więcej Byki i niedźwiedzie tygodnia Polityczna podwyżka zmienności na rynkach finansowych Nerwowo zaczął się listopad na warszawskiej giełdzie i globalnych rynkach. WIG, WIG20 i mWIG40 zeszły poniżej średniej z 50 sesji, a sWIG80 wyznacz...

Taniejące akcje Orlenu ciężarem dla WIG20, Modivo rośnie jak na drożdżach

Na krajowym rynku pozytywnie wyróżniały się największe spółki, których walory w zdecydowanej większości znalazły się na plusach. Największe wzięcie miały akcje Modivo, kontynuujące piątkowe odbicie, co przełożyło się na okazałą zwyżkę w indeksie, sięgającą niemal 9 proc. Do łask wróciły papiery KGHM wspierane odbijającymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. Na celowniku kupujących znalazły się walory Dino i banków, odreagowujące piątkową przecenę. Powodów do zadowolenia nie mieli za to posiadacze akcji Orlenu, które kontynuowały fatalną zeszłotygodniową passę, osiągając najniższą cenę od czerwca. Zwrot na rynku ropy sprawił, że od wrześniowego szczytu straciły już ok. 23 proc. Pod kreską znalazły się też papiery spółek energetycznych i Kruka. Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, co przełożyło się na zwyżki cen większości średnich i małych firm.