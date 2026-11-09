Baryłka WTI znajduje się w okolicy 90 USD. Rynek liczy na postęp w rozmowach USA–Iran po tym, jak Donald Trump zasugerował, że kolejne ataki na Teheran są mało prawdopodobne, jeśli negocjacje będą posuwały się do przodu.

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Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy odbijają, najmocniej, bo o 0,7%, kontrakt na przemysłowego Dow Jonesa. Choć w piątek na Starym Kontynencie przeważały spadki, dziś główne indeksy wracają do wzrostów, a skala zwyżek sięga 0,8%. Po ubiegłotygodniowym załamaniu sektora technologicznego inwestorzy w dalszym ciągu pozostają ostrożni. Nie pomaga presja na notowania Nvidii po skandalu z udziałem dyrektora generalnego, wskutek którego mogły wyciekać ważne informacje.

Rynek cały czas obawia się negatywnych konsekwencji dla spółek technologicznych po ubiegłotygodniowych wyborach uzupełniających do Kongresu. Dopóki ta kwestia się nie wyjaśni, o powrót do punktu wyjścia może być trudno. W kalendarzu wyników w tym tygodniu uwagę należy zwrócić na raport Cisco. Dla przyszłości sektora technologicznego kluczowy będzie również przyszłotygodniowy raport Nvidii.

Opublikowane w piątek październikowe dane z amerykańskiego rynku pracy wypadły znacznie lepiej od prognoz, co umocniło dolara i ponownie zwiększyło oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA. Teraz uwaga przesuwa się w kierunku jutrzejszego odczytu inflacji. Mediana prognoz rynkowych zakłada przyspieszenie dynamiki cen do 3,9% r/r z 3,7% r/r odnotowanych we wrześniu. Obecnie rynek z 80% prawdopodobieństwem wycenia grudniową podwyżkę stóp procentowych.