Dzięki poprawie globalnych nastrojów w poniedziałek inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa. Krajowy rynek akcji zdążył już ochłonąć po emocjonującej końcówce poprzedniego tygodnia, gdy rynkami zawładnęły obawy związane z wyprzedażą spółek z sektora AI w USA i Azji. To otworzyło indeksom dogodne warunki do odreagowania. Po godzinie handlu odradzający się popyt wyniósł indeks WIG20 o ponad 1 proc. nad kreskę. Kolor zielony zdecydowanie przeważa na pozostałych europejskich giełdach, na których inwestorzy ruszyli do zakupów akcji przecenionych w końcówce zeszłego tygodnia. Jednak poza giełdą w Mediolanie, gdzie główny indeks poszybował w górę o ponad 1,8 proc., zwyżki nie prezentują się zbyt okazale.

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Orlen kontynuuje przecenę, Modivo idzie za ciosem

Na krajowym rynku pozytywnie wyróżniają się największe spółki, których walory w zdecydowanej większości są notowane na plusach. Największym wzięciem cieszą się akcje Modivo, kontynuujące piątkowe odbicie, co przekłada się najbardziej na okazałą zwyżkę w indeksie sięgającą prawie 4 proc. Do łask wróciły papiery KGHM wspierane odbijającymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. Sporym zainteresowaniem cieszą się także akcje Dino i banków, odreagowujące piątkową przecenę. Powodów do zadowolenia nie mają dziś posiadacze akcji Orlenu, które kontynuują fatalną zeszłotygodniową passę, osiągając najniższą cenę od czerwca. Pod kreską znalazły się też papiery Pepco, Kruka i Allegro. Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, co wyniosło nad kreskę notowania większości mniejszych spółek.