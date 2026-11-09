W środę rynki doświadczyły niemal euforycznych zwyżek, które w czwartek zostały oddane z równie dynamiczną siłą. Rolę przewodnika zagrała Wall Street, która w środę zdawała się cieszyć z zakończenia okresu niepewności przedwyborczej, by w czwartek zacząć wyceniać ryzyka przejęcia kontroli przez Partię Demokratyczną nad dwiema izbami amerykańskiego parlamentu. W centrum sceny ustawiony został problem budowy centrów danych na potrzeby rozwoju segmentu sztucznej inteligencji. W efekcie podaż przemaszerowała przez rynki ze szczególną siłą depcząc sektor półprzewodników, w którym pojawiły się przeceny spółek przekraczające kilkanaście procent, gdy nie brakło też spadków po przeszło 20 procent. Finałową skalę wyprzedaży w sektorze najlepiej oddaje PHLX Semiconductor Index, który stracił 12,1 procent. Czwartkowa sesja dla indeksu była też najgorszą pod względem zmiany procentowej od marca 2020 roku, gdy rynek skokowo wyceniał wybuch pandemii COVID. W tak zarysowanym kontekście w pełni zrozumiałe jest, iż największą stratę tygodniową w koszyku najważniejszych indeksów zanotował Nasdaq Composite, który oddał 3,4 procent, gdy S&P500 stracił 2,7 procent przy spadku DJIA o 0,9 procent. Europa odpowiedziała kosmetyczną zmianą niemieckiego DAX-a, spadkiem FTSE-100 o 0,5 procent i zwyżką francuskiego CAC o 2,1 procent.

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Patrząc na zeszłotygodniowe spadki na Wall Street, najważniejszym pytaniem staje się głębokość korekty, jaka pojawi się na bazie zeszłotygodniowego zamieszania i jakie zmienne mogą stać się fundamentem do wygaszenia paniki wyzwolonej wynikiem wyborów w USA. Na pierwsze pytanie odpowiedzieć nie można, bo zachowania rynków takie, jak obserwowane w zakończonym tygodniu, oznaczają też skokowe podniesienie zmienności. W praktyce warto oczekiwać sesji, które będą wzmacniały panikę, jak i zachęcały do spekulacji, iż całość szybko zostanie zapomniana, bo rewolucja AI ma ciągle paliwo do ogniskowania uwagi inwestorów. W istocie obserwowana w zeszłym tygodniu panika w gronie spółek wiązanych z budową centrów danych w USA pomija fakt, iż pęd do rozwijania mocy obliczeniowych może znaleźć jakąś korektę, ale w żaden sposób nie zostanie zahamowany. Popyt na moce obliczeniowe będzie wysoki w kolejnych kilku kwartałach i w ten czy inny sposób zostanie zaspokojony. Paradoksalnie rzecz ujmując, pewne przyhamowanie pędu do budowania centrów danych za wszelką cenę może też pomóc spółkom, które musiały zadłużać się na potrzeby rozwoju technologii AI, gdy lekkie spowolnienie dynamiki inwestycji pozwoli finansować całość zyskami. Sumując, sektor AI może jawić się jako mocno podrapany po zeszłotygodniowym tąpnięciu, ale fundamenty rewolucji pozostały aktualne i pozostaną aktualne w bliskiej przyszłości. Zwyżki spółek mogą nie być już tak spektakularne, ale rynek nadal pozostaje daleki od wyczerpania popytu.

W bliskim terminie testami aktualności hossy w segmencie AI będzie przyjęcie wyników kwartalnych spółki Nvidia, które pojawią się w drugiej połowie listopada. Później na radarze inwestorów pojawi się IPO spółki Anthropic, która ma wejść na rynek jeszcze przed Świętem Dziękczynienia wypadającym w końcówce listopada. Każde z tych dwóch wydarzeń będzie w pewnym sensie testem aktualności hossy w segmencie AI i każde ma w sobie potencjał do wygenerowania mocnych impulsów w szeroko rozumianym sektorze technologicznym. Do tego czasu warto oczekiwać zmienności, która może nie zsumuje się w czytelny trend, ale też nie powinna specjalnie pogłębić ostatnich przecen. Patrząc w średniej perspektywie, nie warto też zapominać, iż Wall Street potrafi radzić sobie niezależnie od tego, kto sprawuje władzę w USA. Sumarycznie, rynek może jawić się jako wstrząśnięty i zmieszany, ale stale obserwowane ostatnio spadki są raczej korektami w hossie niż jej zakończeniem. Oceniając szansę na kontynuację hossy i szybki powrót indeksów do gry o nowe, historyczne maksima, warto wspomnieć o kalendarzu, który podpowiada, iż zbliżająca się końcówka roku to czas tradycyjnego rajdu byków na giełdach akcji, który stale jawi się jako oczekiwany. Z tej perspektywy patrząc, obserwowane spadki i korekta mogą być nie tylko okazjami do średniookresowych wejść, ale też krótkookresowego wykorzystania anomalii kalendarzowych pojawiających się w ostatnich tygodniach roku.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.