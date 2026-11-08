Benjamin Franklin pisał, że pewne są tylko śmierć i podatki. Dziś dodałbym trzecią pewność: politycy kłamią. Kampania przed wyborami do Kongresu Stanów Zjednoczonych dobrze to pokazała. Demokraci zrobili z centrów danych wroga publicznego numer jeden i obwiniali je o rosnące rachunki za prąd. Najgłośniejsi z nich, senator Bernie Sanders i Alexandria Ocasio-Cortez, domagali się całkowitego moratorium na ich budowę, a zwycięzcy prawyborów obiecywali walkę o federalny zakaz. Kłopot w tym, że nawet sama partia w to nie wierzy. Kierownictwo Demokratów przyjęło pomysł moratorium bez entuzjazmu, bo część związków zawodowych popiera centra, które dają pracę na budowach.

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Historia zna takie obietnice. W 1988 r. George H.W. Bush zapewniał: „Czytajcie z moich ust: żadnych nowych podatków”. Dwa lata później podatki podniósł. Obietnica pomogła wygrać wybory, a rzeczywistość szybko ją pogrzebała. Tak będzie i tym razem, bo stawka jest zbyt wysoka. W III kwartale 2026 r. PKB USA rósł w tempie 3,4 proc., a inwestycje w sprzęt do przetwarzania informacji i oprogramowanie dały z tego 1,09 pkt proc., czyli blisko jedną trzecią wzrostu. A to dopiero początek: według JLL globalna moc centrów danych niemal się podwoi do 2030 r., co będzie wymagać nawet 3 bilionów dolarów inwestycji. Zablokowanie tego oznaczałoby utratę miejsc pracy w budownictwie i energetyce oraz wpływów podatkowych samorządów. Żaden polityk, który chce rządzić, nie podpisze się pod tym.