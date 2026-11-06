WIG20 oddał 1,85 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,25 procent. Obrót akcjami przekroczył 2,85 miliarda złotych, z czego na koszyk blue chipów przypadło 2,40 miliarda złotych. Dynamiczne zmiany głównych średnich mogą wskazywać, iż rozdanie zostało zagrane na bazie czynników lokalnych, ale spadki w największym stopniu zostały zbudowane na przeniesieniu przecen z otoczenia. W centrum uwagi inwestorów było pytanie o wpływ wyborów do Kongresu w USA już nie tylko na kondycję amerykańskiego sektora technologicznego, ale na przyszłość hossy na Wall Street. W efekcie, czwartkowe tąpnięcie na rynkach amerykańskich rozlało się dziś w nocy na rynki azjatyckie, po których pałeczkę w sztafecie przecen przejęła Europa, gdzie niemiecki DAX już o poranku stracił 1,7 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż otoczenie podyktowało GPW niemal każdy ruch w układzie intraday, a finałowa zmiana WIG20 tylko w drobnym stopniu różniła się od spadku DAX, który oddał dziś 1,92 procent. Zarysowany układ sił nie pozwala na szukanie lokalnych zmiennych, ale bez wątpienia jest nim obraz techniczny, w którym dzień i tydzień wpisały się w konsolidację graną przez WIG20 pod szczytami hossy i nad wsparciami w rejonie 4100 pkt. Z tej perspektywy patrząc dynamiczny tydzień nie był tygodniem przesilenia, ale podtrzymania wykresu indeksu na poziomach, które są grane właściwie od dwóch miesięcy. Inaczej rzecz ujmując, dynamiczny i spadkowy tydzień był ciągle za mało spadkowy i za mało dynamiczny do wywołania przesilenia na wykresach dziennym i tygodniowym WIG20. Czekanie na zakończenie dwumiesięcznej konsolidacji pod szczytem hossy zostało właśnie przeniesione na kolejny tydzień, ale warto zakładać, iż kierunek wybicia z trendu bocznego zostanie podyktowany przez szeroko rozumiane rynki bazowe.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.