Piątkowa sesja przyniosła wyraźne pogorszenie nastrojów na rynkach akcji. W odpowiedzi na tąpnięcie indeksów za oceanem, wywołane w dużej mierze wyprzedażą spółek związanych z sektorem sztucznej inteligencji i półprzewodników, handel na pozostałych giełdach został zdominowany przez sprzedających. Fala wyprzedaży najpierw objęła azjatyckie parkiety na czele z Seulem i Tokio. Negatywne nastroje zdominowały także handel na europejskich giełdach, choć zasięg spadków głównych indeksów był zdecydowanie mniejszy niż w USA czy Azji. Pod presją podaży znalazły się krajowe akcje, w wyniku której indeks WIG20 znalazł się 1,85 proc. pod kreską. W Europie gorzej wypadła tylko giełda we Frankfurcie, gdzie główny indeks DAX zniżkował o 2 proc.

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Orlen kontynuuje korektę, Modivo mocno w górę po wynikach

Na krajowym parkiecie na celowniku sprzedających znalazły się niemal wszystkie spółki z indeksu WIG20. Biorąc pod uwagę zasięg spadków, negatywnie wyróżniały się zniżkujące nawet o ponad 7 proc. walory Orlenu, które po mizernym czwartkowym odbiciu wróciły do korekty, schodząc do najniższego poziomu od lipca. Wyprzedaż mocno dała się również we znaki posiadaczom papierów KGHM i Dino. Raport kwartalny sieci supermarketów i spojrzenie zarządu na kolejne kwartały najwyraźniej nie spodobały się inwestorom. Ponadto chętnie pozbywano się akcji Budimeksu, LPP i spółek energetycznych. Zdecydowanie łagodniejszy przebieg miała wyprzedaż akcji banków, które zanotowały jedynie symboliczne straty. Przed przeceną zdołały wybronić się m.in. walory Modivo, które poszybowały w górę o ponad 5 proc. dzięki publikacji lepszych od oczekiwań wstępnych wyników za III kwartał.

Negatywne nastroje zdominowały handel na szerokim rynku. Największą odpornością wykazały się średnie spółki z mWIG40, wśród których drożała całkiem spora grupa firm na czele z Asbisem i XTB.