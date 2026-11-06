Piątkowy poranek przynosi wyraźne pogorszenie nastrojów na rynkach akcji. W reakcji na tąpnięcie indeksów za oceanem, do czego w dużej mierze przyczyniła się wyprzedaż spółek związanych z sektorem sztucznej inteligencji i półprzewodników, inwestorzy ruszyli do wyprzedaży akcji także na pozostałych giełdach. Fala wyprzedaży najpierw objęła azjatyckie parkiety. Negatywne nastroje zdominowały także handel na europejskich giełdach, choć zasięg spadków głównych indeksów jest zdecydowanie mniejszy niż w USA czy Azji. Krótko po starcie piątkowej sesji WIG20 znalazł się ok. 1,3 proc. na minusie. Przypomnijmy, czwartkowa sesja na Wall Street miała gwałtowny przebieg. Wśród inwestorów odżyły obawy, że zwycięstwo Demokratów w wyborach do Kongresu zwiększy nadzór nad sektorem AI i spowolni jego rozwój, co skutkowało przeceną indeksu Nasdaq aż o 6,4 proc., a S&P 500 stracił 4,4 proc.

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Orlen pogłębia korektę, wystrzał akcji Modivo

Na krajowym rynku na celowniku sprzedających znalazły się niemal wszystkie spółki z indeksu WIG20. Biorąc pod uwagę zasięg spadków, negatywnie wyróżniają się zniżkujące o ponad 3 proc. walory Orlenu, które po mizernym czwartkowym odbiciu wróciły do korekty. Wyprzedaż mocno daje się również we znaki posiadaczom papierów KGHM i spółek energetycznych PGE i Tauronu. Ponadto chętnie pozbywano się akcji CD Projektu i Allegro. Zdecydowanie łagodniejszy przebieg ma wyprzedaż akcji banków, które notują jedynie symboliczne straty. Przed przeceną zdołały wybronić się jedynie walory Modivo, które poszybowały w górę ponad 6 proc., co w dużej mierze zawdzięczają publikacji lepszych od oczekiwań wstępnych wyników za II kwartał.