Z kapitalizacji Nasdaqa w jeden dzień wyparowało około 2 bln USD. To już nie wyglądało jak zwykła realizacja zysków po mocnej hossie AI, ale jak gwałtowne kwestionowanie narracji, która przez ostatnie miesiące ciągnęła rynek w górę. Skala przeceny jest tym bardziej wymowna, że Nasdaq znalazł się nawet 14 proc. poniżej ATH, a inwestorzy zaczęli równolegle usuwać z wycen część oczekiwanych podwyżek stóp Fed. Indeks wyszedł dołem z długoterminowego klina, którego podstawa znajduje się w okolicach 15 tys. punktów, co pozwala zadać sobie pytanie, czy mamy do czynienia z korektą czy jednak zmianą trendu na dobre?

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Dzisiaj cała uwaga przenosi się na payrollsy: mocne dane mogą ponownie podbić obawy o stopy, słabe dołożyć strach o gospodarkę. Po takim czwartku piątek zaczyna się więc od jednego pytania: czy kupujący odważą się łapać technologiczny nóż, czy rynek nadal będzie szukał dna?

Wprawdzie rentowności jankeskich obligacji przestały rosnąć a dziesięciolatki są poniżej 5 proc. Jednakże jak pokazuje historia, problemem nie są wysokie stopy, co zamiana trendu na rynku długu. Mija kolejny tydzień, w którym obligacje absorbują energię rynku, a to skłania do zadumy, czy kapitał nie przesunie się mocniej w stronę bezpiecznej przystani, czekając, aż kurz opadnie na Wall Street.