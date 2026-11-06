Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni są wybory w Stanach Zjednocoznych. Jak na razie można powiedzieć, że z jednej strony nie ma zaskoczenia , bo demokraci wygrali i będą mieli większość w obu izbach parlamentu. Z drugiej jednak skala zwycięstwa jest bardzo duża i to jest już zaskakujące.

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Z punktu widzenia inwestora pytanie brzmi, jak to wpłynie na rynek? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wygrana oczywiście utrudni samodzielne rządy Donalda Trumpa, ale on cały czas pozostaje głową państwa.

Wydaje się więc, że diametralnych zmian w gospodarce amerykańskiej nie będzie. Natomiast pewnie trudniej będzie o ewentualne dalsze obniżki podatków czy podwyżki ceł. Nie ma co też obawiać się szybkiego uregulowania spółek AI.

Finalnie wydaje się, że obecna sytuacja może raczej oznaczać wzrost szans na pokój w Iranie, większe wsparcie regionu CEE (Eurooa Środkowo-Wschodnia) , ale też nieco bardziej przewidywalną politykę gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.

Pierwsza reakcja rynków na sesji w środę zdaje się potwierdzać taki scenariusz. Odbijały akcje, zarówno w USA, Europie, jak i w Polsce oraz spadły rentowności obligacji. Bardzo przeceniła się ropa naftowa, ale i gaz ziemny. Z kolei w górę poszła cena złota.

Z drugiej strony jesteśmy w trakcie sezonu wynikowego. W Polsce, jak na razie, dobre wyniki podały banki, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnie zaskoczyły także wstępne dane LPP.