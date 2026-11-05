Przychody grupy wyniosły 80,14 mld zł wobec 61,1 mld zł rok wcześniej. EBITDA LIFO sięgnęła 14,78 mld zł, a zysk netto wzrósł z 2,17 mld zł do 5,61 mld zł. To duża poprawa, ale konsensus zakładał odpowiednio 85 mld zł przychodów, 15,32 mld zł EBITDA LIFO i 7,48 mld zł zysku netto. Orlen zarobił więc niemal 1,9 mld zł mniej, niż oczekiwał rynek. Przy takiej skali działalności nawet bardzo dobry wynik może zostać odebrany z rezerwą, jeśli nie dorównuje wysoko ustawionym prognozom.

Reklama Reklama

Obraz raportu jest przy tym nieco bardziej złożony. Standardowa EBITDA wyniosła 15,14 mld zł i przekroczyła konsensus. Powyżej oczekiwań znalazł się również EBIT. Słabsze od prognoz były natomiast przychody, EBITDA LIFO i zysk netto. Różnice między tymi wskaźnikami pokazują, jak duży wpływ na wyniki Orlenu mają warunki rynkowe, ceny surowców i marże w poszczególnych segmentach. Nie wystarczy więc spojrzeć na sam zysk netto, żeby ocenić, jak radzi sobie koncern.

Szczególnie interesujące są dane dotyczące wolumenów sprzedaży i produkcji. W trzecim kwartale produkcja węglowodorów zmniejszyła się o 7% rok do roku, do 16,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Sprzedaż hurtowa gazu spadła o 15%, rafineryjna o 5%, a petrochemiczna o 6%. To kilka istotnych obszarów działalności, w których odnotowano spadki. Przy wysokich zyskach łatwo skupić się na poprawie wyników całej grupy, ale dla długoterminowej oceny spółki ważne jest również to, czy potrafi ona utrzymywać odpowiednią skalę działalności. Korzystne marże mogą mocno wspierać wyniki, jednak nie powinny być jedynym źródłem wysokiej rentowności.

Dodatkowym czynnikiem pozostaje sytuacja na krajowym rynku paliw. Program CPN wpływa na warunki sprzedaży detalicznej i ogranicza swobodę kształtowania cen. Orlen musi więc prowadzić działalność w otoczeniu, w którym możliwości reagowania na zmiany rynkowe są częściowo ograniczone. W kolejnych kwartałach znaczenie będą miały również ceny ropy, marże rafineryjne i petrochemiczne oraz popyt na paliwa. To właśnie połączenie tych czynników zdecyduje o tym, czy koncern utrzyma wysoką rentowność.

Osobnym tematem jest skala inwestycji. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku Orlen przeznaczył na ten cel 22,5 mld zł. Pieniądze trafiają między innymi na rozwój energetyki, modernizację infrastruktury i projekty związane z transformacją energetyczną. Grupa buduje w ten sposób podstawy przyszłego wzrostu, ale tak duże nakłady wymagają również dyscypliny. Same inwestycje nie są jeszcze gwarancją poprawy wyników. Z perspektywy akcjonariuszy najważniejsze będzie to, czy nowe projekty przyniosą odpowiedni zwrot i wzmocnią rentowność całego biznesu.

Orlen dowiózł dobry kwartał, ale nie taki, na jaki liczył rynek. Zysk netto mocno wzrósł, standardowa EBITDA i EBIT przekroczyły konsensus, a koncern nadal generuje wysokie zyski z rozbudowanej działalności. Jednocześnie spadki wolumenów w kilku segmentach pokazują, że nie wszystkie części biznesu rozwijają się równie dobrze. Do tego dochodzą uwarunkowania krajowego rynku paliw i ogromne potrzeby inwestycyjne.

Nie ma podstaw, by po tym raporcie skreślać Orlen. Nie jest to jednak publikacja, która usuwa wszystkie znaki zapytania. Koncern musi pokazać, że potrafi utrzymywać wysoką rentowność również wtedy, gdy warunki rynkowe nie są wyjątkowo sprzyjające. Dla inwestorów będzie to znacznie ważniejszy sprawdzian niż sam wzrost zysku w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB