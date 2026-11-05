Przecena benchmarku dla całego rynku była związana ze słabością spółek o małej i średniej kapitalizacji, których indeksy mWIG40 i sWIG80 spadły o – odpowiednio – 1,62 procent i 1,00 procent. Zmiany najważniejszych indeksów nie oddają jednak rozpiętości notowań, które zostały zagrane najpierw pod presją wzrostową z rynków bazowych, a finalnie pod presją spadkową z tego samego kierunku. W pierwszej fazie popyt posilił się pozytywną odpowiedzią Wall Street na wyniki wyborów uzupełniających do Kongresu, gdy w drugiej podaż zagrała na bardziej negatywnym spojrzeniu inwestorów na wydarzenia z wtorku. Bilansem było wahnięcie, które zredukowało wcześniejszą zwyżkę WIG20 z 1,5 procent do niespełna 0,5 procent. Sumarycznie właściwie w żadnym punkcie sesji WIG20 nie był zdolny do szukania swojej ścieżki i ostatecznie tylko powielił analogiczne zachowanie niemieckiego DAX-a, który zdołał dziś wykreślić najwyższe poziomy w historii, by w końcówce tracić około 0,5 procent. Należy oczekiwać, zależność WIG20 od rynków bazowych zostanie przeniesiona na sesje piątkowe, które będą grane nie tylko w kontekście odpowiedzi na dzisiejsze rozdania na Wall Street, ale też pod przymusem uwzględnienia w cenach comiesięcznego raportu amerykańskiego Departamentu Pracy. Technicznie patrząc, dzisiejsza sesja może jawić się jako porażka popytu, gdyż WIG20 wyrysował świecę z dynamicznym górnym cieniem, ale fakty na wykresie są takie, iż zarówno poranny wzrost, jak i popołudniowe korygowanie wcześniejszego optymizmu pozostały częścią konsolidacji między wybronioną ostatnio strefą wsparcia w rejonie 4100 pkt. i oporami na szczytach hossy. Całość sumuje się w układ, który wymusza zawieszenie ocen kondycji rynku do czasu zakończenia konsolidacji. W ocenach układu sił na wykresie WIG20 nie warto tracić wrażliwości na dawkę szumu technicznego, który jest pochodną korelacji rynku z otoczeniem.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.