Czwartkowa sesja miała być prawdziwym testem dla rynków po wynikach wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Często bowiem jest tak, że pierwsza reakcja nijak ma się do tego, co dzieje się z rynkami w kolejnych dniach czy też tygodniach. W przypadku polskiego parkietu można jednak powiedzieć, że test udało się zdać. Może nie z oceną celująca, ale co najmniej dobrą.

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W czwartek od początku dnia na naszym parkiecie przeważał kolor zielony. Było to pokłosiem udanej sesji na Wall Street dzień wcześniej. Nasze byki czuły się na tyle pewnie, że w pewnym momencie indeks WIG20 zyskiwał nawet ponad 1 proc. Mocno po wynikach prezentowały się m.in. papiery LPP, które zyskiwały ponad 4 proc. Byki w obroty wzięły także Dino. Akcje tej firmy drożały ponad 3 proc.

Presja Wall Street nie straszna GPW

Prawdziwy sprawdzian dla naszego parkietu przyszedł jednak w drugiej części notowań wraz z początkiem sesji na Wall Street. Powiedzieć, że tam przewagę miały niedźwiedzie, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Nasdaq niedługo po otwarciu tracił na wartości nawet prawie 6 proc., a S&P 500 spadał o niemal 4 proc. Poranne wzrosty w całości oddał też niemiecki DAX. Warszawa musiała się więc zmierzyć z presją otoczenia i to nie byle jaką. Byki na GPW mają jednak szczelną gardę. Wzrosty na GPW udało się dowieźć do końca notowań. Ostatecznie WIG20 zyskał na wartości niecałe 0,5 proc. Oczywiście w ciągu dnia wzrosty były większe, ale przy takim otoczeniu, zamknięcie notowań wzrostem można uznać za więcej niż pozytywne osiągnięcie.

Pytanie tylko na jak długo bykom w Warszawie starczy sił, by bronić swoich pozycji. Nawet doceniając siłę hossy na GPW i fakt, że wychodziliśmy z niejednych opresji, przedłużająca się korekta spadkowa na Wall Street, szczególnie takich rozmiarów, jak na starcie czwartkowych notowań, szybciej czy później musi odbić się na notowaniach również na polskim parkiecie. Mimo więc tego, że jesteśmy po wyborach w USA, to niewiadomych wciąż jest bardzo dużo.