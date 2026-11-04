WIG20 zyskał 1,24 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 1,47 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż o nastrojach przesądziła korelacja z szeroko rozumianymi rynkami bazowymi, które o poranku tworzyły silną presję spadkową odpowiadając na prognozy wyników wyborów uzupełniających do Kongresu w USA, a w kolejnych godzinach wysłały mocne impulsy wzrostowe. Doskonałym miernikiem skali zmian, jakie pojawiły się w otoczeniu, są kontrakty na amerykański indeks S&P500, które w nocy traciły przeszło 1 procent, a w czasie zamykania sesji przez GPW zyskiwały ponad 1 procent. Odpowiedzią Europy była zwyżka niemieckiego DAX-a o przeszło 2 procent. W takim kontekście nie dziwi fakt, iż WIG20 zaczął sesję spadkiem, a skończył dzień zwyżką o przeszło 1 procent. Zależność od otoczenia czyni lokalne zmienne nieco mniej ważnymi, ale warto odnotować, iż wzrost apetytu na ryzyko pomógł również złotemu, który umocnił się do dolara i euro. Zwyżka polskiej waluty pomogła warszawskim bankom, które mierzone indeksem WIG-Banki zyskały 1,81 procent. Oddech rynku był jednoznacznie pozytywny i w WIG20 tylko akcje Orlenu zanotowały dynamiczny spadek o 2,75 procent, reagując na przecenę ropy o około 6 procent. Technicznie patrząc, sesja skończyła się wykreśleniem przez WIG20 dynamicznego białego korpusu, który nie tylko wzmocnił ostatnie sygnały, iż popyt skutecznie kontruje w rejonie 4100 pkt., ale też przeniósł indeks w rejon 4200 pkt. Sumarycznie można mówić o ruchu, który staje się przeciwwagą dla piątkowego tąpnięcia i podtrzymuje zawieszenie indeksu w konsolidacji granej od kilku tygodni. Jednocześnie, sesja środowa podkreśla wrażliwość GPW na zachowanie otoczenia i zmusza do przyjęcia założenia, iż kierunek wybicia z konsolidacji na wykresie WIG20 zostanie podyktowany przez rynki bazowe. Skupieniu uwagi Warszawy na zachowaniu otoczenia będzie sprzyjał fakt, iż już w piątek inwestorzy na świecie będą musieli odnieść się do comiesięcznych danych z rynku pracy w USA.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.