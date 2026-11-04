Zawiodły Orlen wraz z Krukiem, choć na WIG20 znacznie większy wpływ miał ten pierwszy. Reszta dużych firm dołożyła się do środowego odreagowania indeksu dużych spółek. Świetnie wypadły banki, a odbicie metali wsparło KGHM. WIG20, który jeszcze we wtorek bronił się przed spadkiem poniżej 4100 pkt, w środę już forsował 4200 pkt. Zmienność mamy zatem sporą, podkręcaną wydarzeniami zza granicy. Na Wall Street już w trakcie pierwszych godzin sesji inwestorzy nie mogli zdecydować się czy kupować spółki technologiczne czy sprzedawać. Początek sesji był co prawda mocny, ale też szybko pojawiły się zwątpienia, a znacznie lepiej zachowywał się indeks szerokiego rynku.

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Nastroje poprawiały się na rynkach obligacji skarbowych, choć i tu nie wszystko było takie jasne. Przykładowo w USA oprocentowanie papierów dziesięcioletnich raz zmierzało w kierunku 5 proc., ale zaraz później osuwało się do 4,9 proc. Podobnie było w Polsce – chwilami oprocentowanie papierów dziesięcioletnich zniżkowało o kilkanaście pkt baz., ale po południu już tylko o 7 pkt baz.

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WIG20 ostatecznie zamknął się 1,24 proc. wyżej, a rynek kontynuował odbicie z wtorkowego popołudnia. Zarówno nad, jak i pod spodem dziennej świecy wyrysowały się też dość spore cienie. Byki z pewnością zrobiły ważny krok do wymazania spadków powstałych na przełomie października i listopada, ale to jeszcze za mało, by całkowicie wykluczyć kontynuację korekty.

Globalne rynki akcji ruszyły do środowej sesji w mizernych nastrojach. Kolor czerwony przeważał przez większą część dnia w Azji, ale pod koniec sesji nastroje zaczęły się poprawiać. Mimo to japoński Nikkei stracił 1,4 proc. W Europie początkowo również zapowiadało się na słaby dzień, ale ostatecznie sesja kończyła się bardzo pomyślnie, szczególnie na rynkach bazowych. Niemiecki DAX rósł o 2,48 proc., a francuski CAC40 o 2,3 proc. W tym czasie amerykański S&P 500 był 1,14 proc. nad kreską, ale Nasdaq 100 już tylko 0,77 proc. na plusie. Po południu wystrzelił za to bitcoin, który przekroczył poziom 80 tys. USD.