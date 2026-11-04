Plany dalszych cięć podatków, deregulacji czy zmian w świadczeniach społecznych będą napotykały opór demokratycznego Kongresu. Z drugiej strony sprzeciw Trumpa będzie ograniczał możliwości Demokratów w realizacji własnej agendy. Zapowiada się zatem impas polityczny w ostatnich dwóch latach kadencji Trumpa. Ze względu na większość Demokratów w Senacie Trump nie będzie również mógł swobodnie obsadzać wakatów w Fed lojalnymi kandydatami. W przypadku polityki handlowej Trump zachowuje jednak dużą autonomię. Kwestie ceł oraz konfliktu z Iranem nadal będą w dużej mierze kształtowane przez niego.

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W pierwszej reakcji dolar stracił na wartości, a kontrakt terminowy na technologicznego Nasdaqa zanurkował. Kongres w rękach Demokratów będzie z większą uwagą przyglądał się rozwojowi spółek technologicznych i w grę mogą wchodzić dalsze regulacje sektora. Kontrola Kongresu przez opozycję powinna ograniczyć możliwość dalszego luzowania fiskalnego przez administrację Donalda Trumpa, co może zmniejszyć presję na rentowności obligacji i ciążyć dolarowi.

Po pierwszej negatywnej reakcji kontrakt terminowy na S&P 500 szybko wrócił do punktu wyjścia. Bardziej odczuwalne mogą być osłabienie dolara i mniejsza presja na rentowności. To czynniki, które mogą pomagać w odreagowaniu ostatniej przeceny złotego.