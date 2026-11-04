Miała być niebieska fala, jest niebieskie tsunami...

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Demokraci błyskawicznie zapewnili sobie większość w obu izbach Kongresu, wygrywając kluczowe pojedynki w wyścigu o Senat (Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Michigan). Wiele wskazuje na to, że w Senacie finalny rozkład mandatów wyniesie 55-45.

Czekamy jeszcze na zliczenie głosów na Alasce oraz w Mississippi, gdzie na ten moment nieoczekiwanie prowadzi kandydat Demokratów, Scott Colom. W razie wygranej Demokratów w obu ze wspomnianych stanów, otrzymalibyśmy podział 56-44.

Wykres 1: Rozkład mandatów w amerykańskim Senacie

Źródło: 270-to-win, 04.11.2026 (9:01) Foto: XTB

Wybory w liczbach

Według wyników exit polli, Demokraci w stosunku do wyborów w 2024 r. zyskali w niemal każdej grupie demograficznej. Najbardziej spektakularny wzrost popularności w głosowaniu powszechnym odnotowali wśród wyborców w wieku 18-29 - o, bagatela, 35 pp.

Wykres 2: Zmiana preferencji wyborczych według grup demograficznych (2026 vs. 2024)

Źródło: XTB Research, Edison Research/NEP, 04.11.2026 Foto: XTB

Według wstępnych szacunków The New York Times przewaga Demokratów w głosowaniu powszechnym wyniesie ok. 13 pp. Tak dużej rozbieżności nie widzieliśmy od lat 1974-76 i słynnej afery Watergate.

Wykres 3: Przewaga w głosowaniu powszechnym w wyborach do Izby Reprezentantów (1942-2026)

Źródło: XTB Research, Office of the Clerk, The New York Times, 04.11.2026 Foto: XTB

Interesująca wydaje się także różnica w zakresie mobilizacji elektoratu. W wielu okręgach wyborczych w Teksasie, Ohio czy Wirginii Zachodniej liczba głosów oddanych przez zwolenników partii Republikańskiej w porównaniu do roku 2024 spadła o nawet 40%. Wśród wyborców demokratycznych sięgała ona zaledwie kilka punktów procentowych, co jest sytuacją dość rzadką (wybory połówkowe cieszą się przeważnie dużo mniejszym zainteresowaniem niż prezydenckie).

Reakcja rynku akcji

Z perspektywy rynkowej szalenie istotne wydają się także wyniki wyborów gubernatorskich w poszczególnych stanach - w tym nieoczekiwana wygrana Giny Hinojosy w Teksasie. Stwarza to znaczne ryzyko wstrzymania budowy centrów danych w dotychczas głęboko republikańskim stanie.

Tabela 1: Kto korzysta z centrów danych w Teksasie?

Źródło: XTB Research, 04.11.2026 Foto: XTB

Indeks SOXX, zrzeszający kluczowe spółki z sektora półprzewodników, radzi sobie jednak zaskakująco dobrze, zyskując w handlu posesyjnym ok. 1,6%. To głównie zasługa AMD (+7,8%), które opublikowało wczoraj imponujące wyniki kwartalne. Coreweave -2,7% pod kreską. Skromne spadki notują także Alphabet (-0,1%) i Microsoft (-0,3%).

Warto wspomnieć, że jednymi z najmocniej tracących dziś spółek są Tesla (-4,3%) oraz SpaceX (-3,5%). Musk wyłożył na finansowanie działań Republikanów blisko 450 mln USD. Duża część środków została przeznaczona na katastrofalną kampanię Paxtona w Teksasie.

Wykres 4: Najwięksi darczyńcy indywidualni w wyborach połówkowych w USA (2026)

Źródło: XTB Research, SEC, 04.11.2026 Foto: XTB

Zyskują natomiast sektory, które mogą otrzymać od Demokratów istotne regulacyjne wsparcie. US Healthcare Providers zwyżkuje o 0,9% w handlu posesyjnym.

Patrząc na rynek szerzej, realizuje się scenariusz, który zarysowywaliśmy podczas wczorajszego wieczoru wyborczego z XTB. Indeksy zareagowały bardzo skromnymi spadkami, które zostały już w tym momencie wymazane. Dow Jones zyskuje nawet blisko 0,5%. Sprzyja wsparcie, które amerykańscy konsumenci oraz sektor handlu detalicznego mogą otrzymać dzięki zapowiadanym przez Demokratów działaniom na rzecz obniżania kosztów życia i ochrony dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych.

Inne aktywa

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA notują skromny spadek względem wczorajszego lokalnego szczytu (o ok. 4 pb., do 4,92%). Inwestorzy wydają się nieprzekonani co do kształtu polityki fiskalnej w nowych realiach. W przeszłości zwycięstwa Demokratów nad Republikanami implikowały luźniejszą politykę fiskalną. Tym razem, patrząc na skalę wydatków Donalda Trumpa, może być jednak inaczej.

O ok. 0,5% słabnie dolar - zarówno względem euro, jak i w ujęciu ważonym handlem. Na osłabienie amerykańskiej waluty wpływać mogą oczekiwania wobec impasu budżetowego, które skutkować mogą tzw. shutdownami. Niewykluczone także, że dojdzie do przepychanek w zakresie podniesienia limitu zadłużenia (41,1 bln USD), do którego USA niechybnie się zbliża.

Wykres 5: Skumulowany dług publiczny USA (1965 - 2026)

Źródło: XTB Research, FRED, 04.11.2026 Foto: XTB

Na osłabieniu dolara i lekkich spadkach na Wall Street korzysta złoto (+2,5%), które ponownie przebija psychologiczną barierę 4000 dolarów za uncję.

Wykres 6: Złoto (09.2026 - 11.2026)

Źródło: XTB Research, 04.11.2026 Foto: XTB

Więcej na temat wyborów piszę na moim koncie na platformie X (@jozwiaque).

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB