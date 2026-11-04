Inwestorzy żyją dziś wynikami wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Partia Demokratów przejęła kontrolę nad Senatem oraz Izbą Reprezentantów, zdobywając mandaty w stanach dotychczas reprezentowanych przez Republikanów, w tym w Teksasie, Karolinie Południowej i Ohio. Wyniki wyborów mogą okazać się więc lepsze dla Demokratów niż w ostatnich tygodniach zakładał rynek. Wyraźną reakcję widać na rynku walut, gdzie dolar traci do innych głównych walut. W godzinach nocnych doszło też do sporych spadków kontraktów na amerykańskie indeksy akcji, ale z każdą kolejną godziną odrabiają straty. Na poprawę nastrojów jednak tylko częściowo załapały się rynki azjatyckie, gdzie japoński Nikkei 225 finiszował 1,45 proc. pod kreską. Część indeksów, w tym koreański KOSPI, zdołała się wykaraskać.

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Otwarcie sesji w Europie przebiega na ogół pomyślnie. Na GPW w środową sesję najlepiej weszło KGHM, gdzie zwyżka sięga ponad 3 proc. Na starcie sesji pozytywnie prezentują się też banki. Na dole listy dużych spółek znajdziemy LPP, Budimex i Allegro.

Nastawienie do krajowego rynku akcji poprawia się wraz z umacnianiem złotego. Kurs USD/PLN osuwa się dziś o 0,75 proc., do 3,91 zł. Złoty jest też silniejszy od euro. Słabszy dolar jest wsparciem także dla złota. Uncja kruszcu kosztuje 4045 dolarów, o 2,9 proc. wyżej od wczorajszego zamknięcia.