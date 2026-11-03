Indeks szerokiego rynku WIG i WIG20 solidarnie straciły po 0,34 procent. Obrót akcjami zbliżył się do 2,47 miliarda złotych, z czego koszyk blue chipów zebrał niemal 1,99 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż w pierwszej fazie rozdania GPW operowała w kontekście impulsów z szeroko rozumianych rynków bazowych. Presję tworzyły skutki wczorajszej przeceny na Wall Street, przeniesione o poranku na rynki europejskie. Przeciwko popytowi grały również metale, z których dynamiczna przecena miedzi musiała zostać zauważona przez posiadaczy akcji KGHM. Wreszcie rynek walutowy tworzył presję osłabieniem złotego do euro do blisko 4,4250. W kolejnych godzinach pojawiło się bardziej selektywne podejście do impulsów z otoczenia. Gdy KGHM musiał odpowiadać na spadek ceny miedzi o około 2 procent – finalnie akcje spółki spadły o 4,34 procent – to już próba korygowania słabości złotego do euro pozwoliła złapać oddech warszawskim bankom, które mierzone indeksem WIG-Banki skończyły sesję zwyżką o 1,27 procent, gdy o poranku traciły 1,63 procent. Wrażliwość na zachowanie otoczenia obejmuje również korelacje techniczne. Spojrzenie na wykresy dzienne WIG20 i pary EURPLN pozwala odnotować, iż każdy kreśli ostatnio świece z dynamicznymi cieniami. Inaczej mówiąc, zachowanie złotego i WIG20 wskazują, iż szeroko rozumiany rynek polski stale operuje w cieniu wzrostu ryzyka politycznego wyzwolonego ostatnimi sporami między ośrodkami władzy w Polsce. Patrząc tylko na sytuację techniczną na wykresie WIG20, godna odnotowania jest kolejna próba obrony wsparć w rejonie 4100 pkt., co oznacza, iż popyt kontruje na dolnym ograniczeniu konsolidacji ograniczanej szczytem hossy na północy i strefą wsparć 4100–4060 pkt. na południu. Oceniając układy techniczne, nie warto tracić z pola uwagi zachowania giełd bazowych, które podyktowały GPW słabą końcówkę poprzedniego tygodnia i faktycznie stały za załamaniem wybicia WIG20 z konsolidacji górą. W praktyce warto na wykres WIG20 patrzeć z wrażliwością na dawkę szumu technicznego, który generuje korelacja z rynkami bazowymi.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.