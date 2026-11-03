Tym razem WIG20 słabł nie przez banki, które prezentowały się całkiem nieźle, ale przez LPP, KGHM i Allegro. Cała trójka pod koniec dnia traciła po ponad 3 proc. WIG20 na otwarciu sesji powędrował do zaledwie 4081 pkt., poziomu niewidzianego od miesiąca. Strefa wokół 4100 pkt. zadziałała jednak na wyobraźnię i zachęciła do zakupów. Na globalnych rynkach przeważał jednak kolor czerwony, zatem i kupujący na GPW mieli związane ręce. Pod koniec dnia WIG20 tracił około 0,5 proc. WIG był tylko nieco lepszy.

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Sesję mocno rozpoczął z kolei Tauron, który pokazał sporo lepsze od oczekiwań wyniki za III kwartał. Pod koniec dnia jednak zwyżka nie przekraczała 1 proc. Radość inwestorom wreszcie przyniósł za to Eurocash, który również zaskoczył pozytywnie wynikami. Kurs handlowej grupy przez większość dnia rósł w dwucyfrowym tempie. Spory dolny cień może dawać nadzieję bykom na odreagowanie trzydniowej słabości. Do zmiany układu sił może dojść jednak dopiero po przebiciu się przez dołki z połowy października.

Wraz z GPW najmocniej traciły giełdy Europy Środkowej, głównie Bułgaria i Rumunia. Wcześniej z przewagą koloru czerwonego zakończyła się sesja w Azji. Wyraźnie widać było słabość spółek technologicznych po spadkowej, poniedziałkowej sesji w USA. Inwestorzy we wtorek wyczekiwali wyników wyborów w USA, które mogą zaważyć na nastrojach w tym tygodniu. W trakcie dnia napłynęły pozytywne sygnały w kwestii porozumienia USA z Iranem, ale trudno do końca w nie wierzyć, mając w pamięci niedawne zapowiedzi Donalda Trumpa odnośnie do ataku na Iran po wyborach. Choć ropa naftowa utrzymywała się w okolicach poniedziałkowego zamknięcia po ostrych spadkach na początku tygodnia, to na rynku długu w USA znów widać było presję podaży.

W środę na rynkach – w związku z amerykańskimi wyborami – można oczekiwać większej zmienności. Wtorkowa sesja w USA rozpoczęła się co prawda pomyślnie. Część inwestorów skusiła się na spółki technologiczne po około 10-proc. spadku Nasdaqa od szczytu. W USA trwa sezon wyników, podobnie jak w Polsce. W drugiej części tygodnia poznamy m.in. raporty PKO BP, Orlenu i Dino Polska.