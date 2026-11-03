Dzisiejsza sesja zapowiada się na kontynuację spadków na GPW. Ponad 1-proc. spadek WIG20 znosi indeks dużych spółek w okolice 4100 pkt, wybijając się poniżej dołków z połowy października. O ile w dwóch poprzednich dniach główny indeks w dół ściągały głównie banki, tak we wtorek podaż koncentruje się na KGHM-ie, Allegro oraz LPP. O 2,2 proc. zwyżkuje za to Tauron, który pokazał lepsze od szacunków analityków wyniki. Energetyczna grupa podała, że w III kwartale miała 1821 mln zł zysku EBITDA oraz 8624 mln zł przychodów wobec oczekiwanych przez rynek 1565 mln zł wyniku EBITDA oraz 7721 mln zł przychodów. Lepsze od oczekiwań wyniki podał także Eurocash.

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Dzisiejszym spadkiem WIG20 dociera do wsparć, które mają szanse powstrzymać spadki, tj. do dołków z początku października. Dziś jednak na większości rynków przeważa kolor czerwony. Niemiecki DAX traci przed południem 0,65 proc., a francuski CAC40 jest 0,2 proc. niżej.

Marne nastroje przed wyborami w USA

Po wczorajszych spadkach na Wall Street jak na razie nie zanosi się też na odreagowanie za oceanem – kontrakty na S&P 500 nieco tracą, choć te na Nasdaq 100 lekko rosną. Inwestorzy czekają na rozstrzygnięcia wyborów połówkowych z pewną rezerwą, traktując pozytywne doniesienia z frontu wojny z Iranem. W tle trwa sezon wyników. Wczoraj po zamknięciu sesji w USA opublikowane zostały mieszane wyniki Apple, z jednej strony przychody okazały się wyższe od prognoz, a z drugiej prognozowana marża uległa obniżeniu. Dziś po zamknięciu handlu na Wall Street poznamy wyniki AMD.

Na rynku walut złoty dziś wyraźnie traci. Kurs USD/PLN zwyżkuje o 0,25 proc., do 3,95 zł. Wyżej niż wczoraj jest też euro, kosztujące 4,42 zł, śrubując trzyletnie rekordy.