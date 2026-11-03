Technologiczny indeks Nasdaq-100 kończył miniony miesiąc na poziomie najniższym od lipca, a pierwsza sesja listopada jeszcze bardziej zbliżyła go do letniego dołka (27.192 pkt. w cenach zamknięcia). A to jeszcze i tak relatywnie niezły obraz sytuacji w porównaniu z indeksem sektora usług komunikacyjnych (w praktyce zdominowanym przez Alphabet i Metę), który na początku nowego miesiąca naruszył marcowy dołek związany z wybuchem wojny w Iranie i tym samym znalazł się najniżej od sierpnia 2025.

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Korekta notowań big techów może wynikać z robienia miejsca w portfelach pod zbliżającą się olbrzymią ofertę akcji Anthropic, ale też słychać ostatnio znów coraz więcej sceptycznych głosów wobec opłacalności ogromnych inwestycji w AI. Z naszych obliczeń wynika, że za sprawą rosnących skokowo wydatków inwestycyjnych na centra danych tzw. wolne przepływy pieniężne (FCF) czterech głównych hyperscalerów (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft) skurczyły się po III kwartale do poziomu najniższego od dekady.

Ale październik miał też drugie, pozytywne oblicze – poza technologią wszystkie pozostałe sektory na Wall Street odnotowały w minionym miesiącu dodatnie stopy zwrotu. Uwagę zwrócił też skok notowań spółek dywidendowych. Innymi słowy, doszło do rotacji kapitału w kierunku tzw. starej ekonomii.