Dow Jones, dzięki spadkom na rynku ropy naftowej, wzrósł o 0,4%. Dziś jednak notowania czarnego złota odbijają i notowania kontraktu terminowego cofają się do punktu wyjścia. Futures na Nasdaqa jest w pobliżu punktu odniesienia. Na Starym Kontynencie zdecydowanie przeważa czerwień i spadki sięgają 1%.

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Wczoraj po zamknięciu sesji w USA opublikowane zostały mieszane wyniki Apple. Z jednej strony przychody okazały się wyższe od prognoz, a z drugiej prognozowana marża uległa obniżeniu. Rosnące koszty wywierają coraz większą presję na wyniki. Dziś po zamknięciu handlu na Wall Street poznamy wyniki AMD.

O ile wczoraj ropa spadała po doniesieniach wskazujących, że USA są gotowe do negocjacji, to dziś sytuacja się odwraca. Nadal bowiem utrzymują się istotne różnice uniemożliwiające porozumienie z Iranem. W efekcie spada optymizm co do zakończenia konfliktu.

Dziś odbywają się w USA wybory uzupełniające do Kongresu, które zdecydują o rozkładzie sił. Ich wynik będzie ważny dla przyszłości konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz polityki fiskalnej w USA. Z tego względu przełożenie na rynek może być spore. Są one również testem poparcia dla Trumpa. Demokraci mogą bowiem przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów, a w grę wchodzi także Senat. Jeśli przewagę uzyskają Demokraci, będzie to utrudniać Trumpowi prowadzenie dalszej polityki.

Na rynku walutowym eurodolar pozostaje stabilny poniżej 1,12. Złoto zatrzymało się w okolicy 3900 USD za uncję. Pod presją cały czas pozostaje jednak złoty, a para EUR/PLN wyznacza nowe szczyty powyżej 4,42.