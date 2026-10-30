WIG20 stracił 2,40 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 2,37 procent. Obrót przekroczył 2,72 miliarda złotych, z czego na WIG20 przypadło blisko 2,17 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie zostało zagrane porannym, dość dynamicznym cofnięciem, które w kolejnych godzinach zmieniło się w konsekwentne osuwanie się cen i indeksów na południe. W trakcie notowań rynek musiał uwzględniać kolejne zmienne, które finalnie złożyły się na niemal perfekcyjną mieszankę spadkową. Od poranka rolę lidera obozu podażowego pełniła spółka KGHM, która skończyła sesję spadkiem o 7,08 procent. Źle radziły sobie banki, które w trakcie sesji musiały odpowiadać na osłabienie złotego do dolara. Wreszcie rynek w całości operował w kontekście spadków na giełdach bazowych i pod presją z rynku ropy, której ceny rosły na światowych rynkach. Dzisiejsza przecena zredukowała tygodniową zwyżkę WIG20 do 0,33 procent, ale przesądziła o spadkowym wyniku miesiąca, w którym indeks oddał skromne 0,02 procent. Z perspektywy technicznej sesję należy uznać za porażkę byków, która jest szczególnie widoczna w perspektywie dziennej. Indeks nie tylko wyrysował dynamiczny czarny korpus, ale też zanegował wczorajsze wybicie z konsolidacji, co na poziomie ocen technicznych sumuje się w pułapkę hossy. W perspektywie tygodniowej można mówić o układzie wskazującym na kolejną zadyszkę byków na szczytach hossy, gdy perspektywa miesięczna wyrysowała obraz rynku w konsolidacji, ale też niepewności inwestorów co do dalszego scenariusza. Sumując oceny techniczne nie warto jednak zapominać, iż mniej lub bardziej negatywny obraz rynku w każdym z układów czasowych jest pochodną sesji dzisiejszej, gdy jeszcze wczoraj GPW i jej najważniejsze indeksy szybowały na historycznych maksimach.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
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