Strach na Wall Street i wyprzedaż gigantów

Ostatnia sesja października na Wall Street wygląda raczej jak horror niż spokojne zamknięcie miesiąca. Kolejne rozczarowujące wyniki kwartalne pogłębiają wyprzedaż spółek technologicznych. Inwestorzy coraz głośniej pytają, kiedy, i czy w ogóle, gigantyczne nakłady na sztuczną inteligencję zaczną się zwracać. Nasdaq 100 na rynku kasowym traci ponad 2,6%, S&P 500 ok. 1,6%, a Dow Jones jedynie ok. 0,7%. Dow broni się dzięki znacznie mniejszej ekspozycji na producentów chipów i dostawców chmury. Indeks strachu VIX rośnie o ponad 9%, a kapitał ucieka do amerykańskich obligacji, które zmierzają do najlepszego miesiąca od lutego 2025 roku. Warto wspomnieć na koniec wstępu, że sam Nasdaq 100 stracił w październiku ponad 1,2 bln USD kapitalizacji.

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Intel ciągnie w dół sektor półprzewodników

Głównym antybohaterem dnia jest Intel, którego akcje tracą blisko 30%, a w miesiąc prawie 50%. Spółka prognozuje przychody w IV kwartale na 15–16 mld USD wobec oczekiwanych 17,08 mld USD oraz zysk na akcję na poziomie 0,25 USD wobec 0,44 USD z konsensusu. Zarząd wskazał na słabość rynku komputerów osobistych i wąskie gardła w łańcuchu dostaw. Przyćmiło to nawet 78-procentowy wzrost przychodów w segmencie centrów danych i AI. Trzeba jednak pamiętać o skali wcześniejszego ruchu wzrostowego: nawet po dzisiejszej przecenie Intel jest wciąż ok. 75% na plusie od początku roku. Wyprzedaż rozlała się też na cały sektor półprzewodników. Tracą Astera Labs (-12,8%), Sandisk (-12,2%), Qualcomm (-11,4%), ARM (-11,2%), AMD (-10,3%), Marvell (-9,3%) oraz Nvidia (-4%).

Wątpliwości wokół miliardowych inwestycji w AI

Nastrojom inwestorów ciąży też Amazon. Jego akcje przed sesją traciły nawet 6%, a obecnie są ok. 2% pod kreską. Rekordowe przychody chmury AWS na poziomie 46 mld USD nie wystarczyły, bo inwestorzy skupili się na hamującym e-commerce i reklamach. Do tego spółka utrzymuje roczne nakłady inwestycyjne na poziomie 220 mld USD, przez co wolne przepływy pieniężne za ostatnie 12 miesięcy spadły poniżej zera. To kolejny element szerszej układanki. Dzień wcześniej Alphabet stracił ok. 10% przez wolniejszy wzrost przychodów z wyszukiwarki i drugi z rzędu kwartał ujemnych przepływów. Microsoft mimo 48-procentowego wzrostu Azure musiał sięgnąć po 25 mld USD finansowania dłużnego.

Według Bloomberga technologiczni giganci wydadzą w tym roku na AI łącznie ok. 750 mld USD, podczas gdy ich podstawowe biznesy zaczynają zwalniać. Na Wall Street widać obecnie, że w czasach potrzeby płynności rządzi gotówka, co widać również po mocnej przecenie złota, które sięgnęło dzisiaj 3900 USD, najniżej od ponad 12 miesięcy.

Słabość mediów społecznościowych i rynku kryptowalut

Mocno obrywa również segment oprogramowania i mediów społecznościowych. Reddit traci ok. 29% po słabszych od oczekiwań danych o liczbie aktywnych użytkowników i rozczarowującej prognozie przychodów. Inwestorów zaniepokoił też plan ograniczenia dostępu do forów dla niezarejestrowanych użytkowników. Pod kreską są też Datadog (-13%) i Illumina (-18%). Atmosferę dodatkowo psuje rynek kryptowalut. Z giełdy Binance skradziono aktywa warte rekordowe 6,3 mld USD, a Bitcoin spadł poniżej 77 tys. USD. Coinbase traci 12,6%, a MicroStrategy ponad 9%.

Spółki defensywne i paliwowe na przekór rynkowej rzezi

Na tle rynkowej rzezi wyróżniają się spółki defensywne i te, które pozytywnie zaskoczyły wynikami. Najmocniej w S&P 500 rośnie FedEx Freight (+14,7%) po wzroście przychodów o 9,2% do 3,3 mld USD i solidnej prognozie. Regeneron zyskuje 12,2% po wynikach powyżej oczekiwań, a Mondelez ok. 8% po przejęciu większościowego pakietu w Undercover Snacks. W Dow Jonesie prym wiodą typowo defensywne spółki: Walmart (+2,2%), Merck (+2%), Amgen (+1,9%), Coca-Cola (+1,7%), Procter & Gamble (+1,4%) i Chevron (+1,4%). Chevron i Exxon pobiły oczekiwania dzięki rekordowym wynikom z rafinacji, a ropa WTI przebija dziś 104 USD za baryłkę w obawie przed wznowieniem amerykańskich uderzeń na Iran po wyborach połówkowych.

Czerwień na polskiej giełdzie

Europa radzi sobie relatywnie dobrze, a Stoxx 600 traci zaledwie ok. 0,2%. Gorzej wygląda sytuacja na GPW. W WIG20 nad kreską utrzymują się jedynie Budimex (+0,3%) i Żabka (+0,1%). Najmocniej tracą Alior (-6,6%) i KGHM (-6,3%), który cierpi w ślad za przeceną metali. Srebro spadło poniżej 50 USD za uncję, a złoto zmierza do najgorszego października od 2008 roku. Wyraźnie pod kreską są także Modivo (-5,1%), Erste Bank Polska (-4,4%) i CD Projekt (-4,3%), a presja dotyka niemal cały sektor bankowy: PKO BP (-3,3%), mBank (-3%) i Pekao (-2,8%).

Co przyniesie nadchodzący tydzień?

Przyszły tydzień zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco. We wtorek odbędą się wybory połówkowe w USA. Wyniki opublikują m.in. Apple, AMD i Palantir, które mogą zdecydować, czy wyprzedaż technologii się pogłębi. Pod koniec tygodnia dostaniemy dane z rynku pracy: w środę raport ADP, a w piątek NFP. Ostatni odczyt pokazał zaledwie 29 tys. nowych miejsc pracy poza rolnictwem wobec 90 tys. według ADP. Przy rynku wyceniającym ponad 70% szans na grudniową podwyżkę stóp przez Fed każda niespodzianka w danych może mocno zakołysać indeksami.

Michał Stajniak, CFA Szef Działu Analiz XTB