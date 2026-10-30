Zacząć należałoby od złota, a to dlatego, że zachowanie kruszcu dokładnie pokazuje, jak nieprzewidywalny jest rynek. Jeszcze pół roku temu nie brakowało prognoz wskazujących na przebicie pułapu 5 tys. dolarów. Złoto, owszem, przebiło okrągły poziom, ale 4 tys. dolarów. W piątkowe popołudnie metal zniżkował aż o 3 proc., schodząc w okolice 3888 dolarów, czyli do dołka sprzed dokładnie roku. Tegoroczny spadek złota w dolarze to już niemal 10 proc. i trudno napisać o nim więcej poza tym, że w razie kontynuacji spadków kolejne wsparcie rysuje się w okolicach 3500 dolarów.

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Najgłośniej było jednak o technologii, głównie 28-proc. przecenie Intela w pierwszej godzinie sesji za oceanem, oczywiście w reakcji na wyniki i prognozy. Zanim jednak doszło do otwarcia handlu za oceanem na czerwono zamknęła się większość giełd w Azji z KOSPI na czele. Niemal 3,5-proc. spadek koreańskiego indeksu oraz 2,5-proc. zniżka giełdy tajwańskiej były tylko przedsmakiem ponad 3-proc. przeceny Nasdaq 100 na początku piątkowej sesji.

Europa z małą ekspozycją na sektor technologiczny także nie uniknęła spadków, które koncentrowały się na tegorocznych liderach, czyli rynkach ze środka kontynentu. Dla WIG20, który tracił pod koniec dnia 2,4 proc., był to najgorszy występ od kilku miesięcy. Grunt pod WIG20 podkopały banki, które w poprzednich dniach wyniosły indeks dużych spółek na najwyższe poziomy w historii. Banki zniżkowały od samego startu sesji, ale oliwy do ognia dolały lepsze od oczekiwań dane o inflacji, stawiające pod sporym znakiem zapytania listopadową podwyżkę stóp procentowych przez RPP. Co więcej, tak mocny spadek na koniec miesiąca sprawiał, że WIG20 wymazał cały dotychczas wypracowany w październiku wzrost, przerywając świetną passę trzech miesięcy zwyżek.

Na wykresie tygodniowym WIG20 widzimy wąską szpulkę z długim górnym cieniem po spadkowej świecy z wcześniejszego tygodnia - sygnał jest więc negatywny. Wykres miesięczny to świeca doji, która ma wymiar neutralny, o ile po niej nie nastąpi spadek.

Srogo oberwało się także walucie. Kurs USD/PLN rósł aż o 0,63 proc., do blisko 3,95 zł. Notowania EUR/PLN przebijały pułap 4,40 zł.