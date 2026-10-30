Po czwartkowym wybiciu głównych indeksów zostaje tylko wspomnienie. WIG20 po kilkudziesięciu minutach piątkowej sesji traci 1,5 proc., osuwając się pod ciężarem sektora bankowego, który w ostatnich dniach był główną siłą napędową. Na początku piątkowej sesji WIG-banki traci jednak 2,3 proc. i schodzi już w rejon wzrostowej świecy ze środy. Banki już na starcie dzisiejszej sesji zaświeciły na czerwono, ale dodatkowym impulsem może być lepszy od oczekiwań odczyt inflacji w październiku. Jak podał z rana GUS, dynamika wzrostu cen wyniosła 3,5 proc. wobec 4,1-proc. wzrostu miesiąc wcześniej i prognozy na poziomie 3,7 proc. Oznacza to, że inflacja pozostawała w rejonie akceptowalnych wahań od celu RPP, co może ograniczać presję na podwyżki stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu Rady.

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Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich zniżkują dziś o blisko 10 pkt baz., do 6,34 proc. i jest to najniższy poziom od prawie dwóch tygodni.

Cyfrowy Polsat kontynuuje przecenę

Poza bankami w ogonie dużych spółek jest KGHM, który wyraźnie traci wraz ze spadkami surowców. Od spadków rozpoczęła dzień większość dużych firm. Z szerokiego rynku natomiast uwagę przyciąga m.in. Cyfrowy Polsat po spektakularnej przecenie w czwartek, gdy zarząd poinformował rynek o planach.

Wczorajsze spadki Cyfrowego Polsatu z pewnością pobudziły wyobraźnię wielu inwestorów, ale piątek przynosi kontynuację przeceny – kurs osuwa się o kolejne 6,4 proc., do 13,85 zł.

Na rynku walut piątek rozpoczyna się dość spokojnie, a euro łapie oddech. Kurs głównej pary walutowej przekracza z rana 1,12, ale nie pomaga to złotemu. Notowania pary EUR/PLN sięgają 4,39 zł, a USD/PLN 3,92 zł.

Czytaj więcej Kryptowaluty Atak na Binance uderzył w kurs bitcoina Kursy bitcoina oraz innych kryptowalut zniżkowały po tym, jak hakerzy ukradli z giełdy Binance 6,3 mld USD.

Po doniesieniach o ataku na platformę Binance gorąco jest na rynku kryptowalut. Kurs bitcoina osuwa się o 2 proc., do 77,33 tys. dolarów i jest to najniższy poziom od ponad miesiąca. Kiepskie nastroje panują też na rynku metali szlachetnych. W przypadku złota wsparcie wokół 4000 dolarów za uncję zaczyna już trzeszczeć.

W amerykańskiej technologii wciąż nerwowo

Notowania kontraktów na amerykańskie indeksy zapowiadają kiepskie otwarcie sesji za oceanem. Rynek rozlicza kolejne spółki z inwestycji w AI. Alphabet stracił w czwartek aż 12,6 proc., natomiast jednym z większych przegranych sezonu wyników jest ServiceNow, którego akcje straciły niemal 27 proc.

Poznaliśmy również dane o amerykańskiej gospodarce w III kwartale. PKB rósł w tempie 3,4 proc. w ujęciu rocznym, wyraźnie szybciej niż w poprzednim kwartale (2,2 proc.) i powyżej oczekiwań rynku, a głównymi motorami wzrostu były konsumpcja oraz inwestycje. Natomiast bazowa inflacja PCE, z wyłączeniem cen żywności i energii, wzrosła we wrześniu o 0,3 proc. m/m i o 3,1 proc. r/r, a oba odczyty były zgodne z oczekiwaniami rynku.

Ciężka sesja zapowiada się dla Intela, który pokazał wyniki już po sesji. Przychody Intela wzrosły o 21 proc. rok do roku, do 16,5 mld USD, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,52 USD wobec oczekiwanych około 0,40 USD. Mimo to w handlu posesyjnym akcje powędrowały o 20 proc. w dół. Według analityków jeden dobry kwartał nie wystarczy, aby uwierzyć w odbudowę spółki, a prognozy na kolejne miesiące pozostawiają wiele do życzenia.