Obrót w koszyku blue chipów wyniósł blisko 2,26 miliarda złotych, gdy na całym rynku przekroczył 2,93 miliarda złotych. Wzrosty zostały zbudowane między innymi na przeniesieniu z otoczenia dobrej postawy niemieckiego DAX-a, który w trakcie zamykania sesji przez GPW zyskiwał około 1,5 procent. Popytowi pomagało też umocnienie złotego do dolara i euro. Ostatni element przełożył się na kolejną mocną sesję w wykonaniu banków, których indeks WIG-Banki zyskał dziś 1,96 procent, gdy w indeksie WIG20 wzrost zanotował komplet pięciu spółek bankowych. Po przeciwnej stronie grały spółki surowcowe i w koszyku blue chipów spadki zanotowały tylko akcje KGHM i Orlenu. Oceniając sesję, nie można pominąć obrazu technicznego. Dzisiejszych zwyżek starczyło do wyznaczenia przez indeksy nowych rekordów hossy. W istocie WIG20, WIG i mWIG40 solidarnie zameldowały się również na historycznych maksimach. W przypadku WIG20 nowy rekord hossy zalega teraz w rejonie 4291,30 pkt., co w perspektywie technicznej oznacza wybicie z konsolidacji w strefie 4250-4060 pkt. i zbudowanie potencjału zwyżki o szerokość układu. W praktyce wykres WIG20 otworzył sobie dziś drogę do ruchu w rejon 4450 pkt., gdy uwaga graczy przesunęła się na psychologiczną barierę 4500 pkt. Jak zawsze w przypadku rynku szybującego na poziomach najwyższych w historii rolę barier technicznych przejmą bariery psychologiczne, co połączone z wcześniej okazywaną wrażliwością rynku na równe poziomy wymusza szanowanie każdego oporu tego typu leżącego na ścieżce w rejon 4500 pkt. Oceniając szanse ruchu WIG20 na północ, nie warto tracić z pola uwagi otoczenia. Obserwowana ostatnio korelacja koszyka warszawskich blue chipów z konsolidacjami na rynkach bazowych oznacza, iż dalsza zwyżka na GPW musi zostać zakotwiczona w dobrej postawie otoczenia.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
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