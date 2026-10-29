Mowa tu o mocy obliczeniowej. Imperatywem na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów było założenie, że niedobór mocy obliczeniowej i pamięci jest skrajny i długoterminowy. Podejrzenia te potwierdzają m.in. wyniki SK Hynix, które wskazują na pełne zakontraktowanie mocy produkcyjnych do końca 2029 roku.

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Jednak inne dane oraz trendy wskazują, że sytuacja nie jest czarno-biała, a wiele z implikacji obecnego stanu rzeczy jest poważnych. Według raportu CBRE na temat rynku centrów danych w Ameryce Północnej – podaż powierzchni wzrosła o 33% rok do roku, pustostany utrzymały się poniżej 2% i aż 80% budowanej mocy jest już zakontraktowane z wyprzedzeniem.

Jednocześnie w badaniu „State of Kubernetes”, które mierzy wykorzystanie GPU i CPU przez platformy w AWS, Azure i Google Cloud, średnie wykorzystanie GPU wynosiło 5% w analizowanej próbie. Natomiast badanie platformy „FastGPU” wskazuje, że dostępność dla modeli B200, B300 i H200 oscyluje wokół 75%, jednak mimo to ceny w okresie badania wzrosły aż 81 razy pomiędzy indeksami zapotrzebowania.

SemiAnalysis szacuje około 50 GW nowej mocy centrów danych w 2027 r. i wskazuje, że prefabrykacja i własne źródła energii pozwalają szybciej zwiększać podaż. Ten sam ośrodek analityczny jednocześnie wskazuje na własne badanie dostępności GPU, pokazujące bardzo ograniczoną dostępność GPU i wskazujące np. Nebius jako dostawcę osiągającego premię cenową.

Jak zjawiska te mogą ze sobą współistnieć? Czy możliwe, że mamy do czynienia z np. kontrolą podaży?

Rynek przede wszystkim jest bardzo nierówny. Duże spółki zabezpieczają ogromne ilości mocy, czym wypychają z rynku mniejsze przedsiębiorstwa. Niedobór komponentów i energii oznacza wysoki próg wejścia, a tempo wzrostu i opłacalność projektu różni się skrajnie w zależności od etapu uruchomienia czy charakterystki popytu.

Ponadto analitycy Goldman Sachs wskazują przede wszystkim na ograniczenia energii, przyłączeń i infrastruktury. Takie ograniczenia podaży zaburzają obraz rynku i tworzą ogromną inercję cenową – jednak nie uzasadniają tezy o nadbudowie czy nadmiarze mocy obliczeniowej.

Spółki są wyraźnie ograniczone w ilości możliwej do wykorzystania części puli mocy obliczeniowej, jednak kontraktowanie jej z wyprzedzeniem i utrzymujący się poziom cen – przy jednocześnie nieustannie rosnącym wolumenie tokenów - pokazuje, że strona popytowa nie słabnie (jeszcze) na żadnym etapie łańcucha wartości.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB