Można zadawać pytania o przyszłość sztucznej inteligencji, ceny surowców, kształt polityki pieniężnej głównych banków centralnych, rentowności obligacji. Wszystko to jednak z perspektywy warszawskiej giełdy wydaje się być mało istotne. Nasz rynek imponuje siłą, ignorując w zasadzie każdy czynnik ryzyka, jaki pojawia się w otoczeniu.

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Czwartkowa sesja na GPW znów przyniosła wzrosty, a te przełożyły się na kolejne rekordy indeksów giełdowych. Co prawda początek dnia był jeszcze dość nieśmiały, skala zwyżek była ograniczona, ale to wystarczyło, aby WIG ustanowił historyczny szczyt notowań. W drugiej części dnia tego samego wyczynu dokonał WIG20, który pod koniec sesji zyskiwał nawet 1 proc Tym samym coraz odważniej zaczyna on patrzeć w stronę kolejnego okrągłego poziomu. W tym przypadku mówimy o wartości 4300 pkt.

Patrząc na siłę naszego rynku, atak na ten poziom jest w zasadzie kwestią czasu. W czwartek nie przeszkodziło nam nawet to, że dzień od spadków zaczęli Amerykanie. Było wręcz przeciwnie: na ostatniej prostej wzrosty na GPW nawet przyspieszyły. Ostatecznie WIG20 zamknął dzień niecałe 0,9 proc nad kreską.

Oczywiście nie zabrakło też rozczarowań. Do nich można zaliczyć przede wszystkim postawę Cyfrowego Polsatu, który po publikacji strategii spadał momentami nawet o blisko 20 proc. Nie nad wszystkim święci więc słońce.

Chwila oddechu dla złotego

Oddech złapał także złoty. W czwartkowe popołudnie umacniał się on zarówno wobec dolara, jak i euro. Dolar był wyceniany na 3,93 zł, zaś euro kosztowało 4,38 zł. Rynek walutowy żył przede wszystkim decyzją Europejskiego Banku Centralnego, który ostatecznie pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Na światowych rynkach doszło do przeceny ropy naftowej. Ta w odmianie WTI zjechała poniżej 101 USD za baryłkę. Problemy z odbiciem nadal natomiast ma złoto, którego cena jest tylko nieznacznie powyżej 4000 USD za uncję.