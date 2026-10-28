Środowa sesja miała wyjątkowo spokojny przebieg. Główne wskaźniki odnotowały jedynie niewielkie zmiany względem poziomów odniesienia z poprzedniej sesji. WIG20 finiszował 0,21 proc. na plusie. Wytłumaczeniem zadyszki popytu na pewno było mniej sprzyjające otoczenie. Do większych zakupów nie zachęcała bowiem bardzo zachowawcza postawa inwestorów handlujących na pozostałych europejskich rynkach. Bardziej przypominało to stan wyczekiwania, co zapewne miało związek z decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Analitycy skłaniali się ku temu, że Fed wstrzyma się z kolejną podwyżką do grudnia. Jednocześnie z lekkim niepokojem spoglądano na rynek ropy, gdzie ceny surowca odbiły po dwóch dniach spadków.

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Akcje banków na celowniku, przecena Kruka i Budimeksu

Inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie bardzo selektywnie podeszli do zakupów w segmencie największych spółek. Na większe zainteresowanie kupujących mogły liczyć głównie akcje banków, wśród których zdecydowanie wyróżniały się rosnące nawet o ponad 7 proc. papiery mBanku. Bank pochwalił się wynikami, z których wynikało, że zanotował najlepszy kwartał w historii pod względem zysku netto. Dobrą passę kontynuowały także walory Pepco, notując szóstą wzrostową sesję z rzędu. Na drugim biegunie były mocno przecenione papiery Budimeksu i Kruka, które właśnie opublikowały raporty kwartalne. Reakcja na nie może jednak zaskakiwać, bo o ile Kruk nie zachwycił, to budowlana grupa wypadła bardzo przyzwoicie. Wyniki raczej mogły posłużyć jako pretekst do realizacji zysków. Ponadto nadal chętnie pozbywano się papierów koncernów energetycznych, Dino i Orlenu, co w ich przypadku oznaczało pogłębienie korekty trwającej już trzecią sesję z rzędu.

Na szerokim rynku przewagę miały przecenione spółki. Zdecydowanie na plus wyróżniały się drożejące nawet w dwucyfrowym tempie akcje NTT System, które mają za sobą bardzo udany miesiąc. Tylko od początku października wypracowały ponad 140 proc.