Pierwsze godziny sesji upłynęły wyjątkowo spokojnie. Główne wskaźniki odnotowały jedynie niewielkie zmiany względem poziomów odniesienia z poprzedniej sesji. Tuż przed półmetkiem notowań WIG20 był niemal dokładnie w punkcie, z którego wystartował. Wytłumaczeniem zadyszki popytu na pewno jest mniej sprzyjające otoczenie. Do większych zakupów nie zachęca bowiem postawa inwestorów handlujących na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie do głosu doszła podaż, choć zasięg korekty głównych indeksów jest jak na razie mocno ograniczony. Bardziej przypomina to stan wyczekiwania, co zapewne ma związek z środową decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Analitycy skłaniają się ku temu, że Fed wstrzyma się z kolejną podwyżką do grudnia. Jednocześnie z lekkim niepokojem rynki patrzą na rynek ropy, gdzie ceny surowca odbijają po dwóch dniach spadków.

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Wystrzał mBanku po wynikach

Inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie dziś podchodzą bardzo selektywnie do segmentu największych spółek. Na większe zainteresowanie kupujących mogą liczyć akcje banków, wśród których zdecydowanie wyróżniają się rosnące o ponad 5 proc. papiery mBanku. Bank jako pierwszy wśród kredytodawców z WIG20 pochwalił się wynikami, z których wynika, że zanotował najlepszy kwartał w historii pod względem zysku netto. Dobrą passę kontynuują także walory Grupy Kęty, notując czwartą wzrostową sesję z rzędu. Na drugim biegunie są mocno przecenione papiery Budimeksu i Kruka, które właśnie opublikowały raporty kwartalne. Reakcja na nie może jednak zaskakiwać, bo o ile Kruk nie zachwycił, to budowlana grupa wypadła bardzo przyzwoicie. Wyniki raczej mogły posłużyć jako pretekst do realizacji zysków. Ponadto nadal chętnie pozbywano się papierów Koncernów energetycznych, Dino i Orlenu, co w ich przypadku oznacza pogłębienie korekty trwającej już trzecią sesję z rzędu.

Na szerokim rynku przewagę mają przecenione spółki. Zdecydowanie na plus wyróżniają się drożejące w dwucyfrowym tempie akcje NTT System, które mają za sobą bardzo udany miesiąc. Tylko od początku października wypracowały ponad 140 proc. zwyżki.