Sytuacja na rynku ropy naftowej pozostaje w zawieszeniu, a baryłka WTI notowana jest powyżej 100 USD. Zbliżamy się do listopadowych wyborów w USA, po których ataki na Iran mogą zostać wznowione. Według informacji cytowanych przez Bloomberga Waszyngton miał ostrzec część państw Zatoki Perskiej, aby przygotowały się na możliwość krótkiej, intensywnej kampanii, choć Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Dodatkowym źródłem niepewności pozostaje sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie. Po wyborach w Izraelu rywalizacja pomiędzy największymi siłami pozostaje bardzo wyrównana, co może oznaczać trudne negocjacje dotyczące utworzenia kolejnego rządu.

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Dziś Fed będzie podejmował decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych i rynek zgodnie spodziewa się utrzymania kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie. Kevin Warsh, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie chce komunikować tego, co może wydarzyć się ze stopami procentowymi w przyszłości, dlatego posiedzenie Fed może pozostawać w cieniu. Na rynku walutowym dolar pozostaje silny, a para EUR/USD schodzi w kierunku 1,11. Rynek spodziewa się, że podczas grudniowego posiedzenia Fed po raz kolejny podniesie stopy procentowe.

W oczekiwaniu na najważniejsze wydarzenia tygodnia w środowy poranek zmienność na rynkach nie jest duża. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy