Obrót akcjami przekroczył 3,05 miliarda złotych, z czego na dwadzieścia blue chipów przypadło blisko 2,48 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż ważną częścią układu sił była postawa rynków bazowych, które operowały w kontekście spadków cen ropy i wzrostu apetytu na ryzyko wywołanego informacjami o IPO spółki Anthropic. Nie ma przypadku, iż zwyżce WIG20 o około 1 procent towarzyszył wzrost niemieckiego DAX-a, który w trakcie zamykania sesji przez GPW zyskiwał około 0,9 procent. W przypadku GPW powrót apetytu na ryzyko szczególnie mocno zmaterializował się w sektorze bankowym, który mierzony indeksem WIG-Banki wzrósł dziś o 3,11 procent, gdy tylko w WIG20 pięć pierwszych miejsc na liście największych zwyżek procentowych zajęło pięć banków, a PKO BP i Pekao zajęły również dwa pierwsze miejsca pod względem aktywności. Z perspektywy technicznej sesja skończyła się wykreśleniem przez WIG20 dynamicznego białego korpusu, który nie tylko ulokował indeks ledwie 0,11 procent od ATH, ale też kolejny raz rzuca średnią do gry o pokonanie strefy oporów w rejonie 2450–2440 pkt. Poprzednie pięć prób kończyło się kontrami podaży, więc popyt po raz szósty próbuje połamać barierę, która pozostaje naruszana, ale też niepokonana od przeszło miesiąca. Nie ma wątpliwości, iż częścią poprzednich porażek byków była wrażliwość rynku warszawskiego na zachowanie giełd bazowych, więc i kolejna próba pokonania bariery będzie zapewne zakotwiczona w postawie otoczenia. Warto zakładać, iż kilka następnych sesji w Warszawie zostanie podyktowanych przez odpowiedź giełd bazowych na wyniki kwartalne spółek Amazon, Alphabet i Microsoft oraz sygnały z banków centralnych, które będą podejmowały decyzje o cenie kredytu oraz rysowały przyszłe scenariusze polityki monetarnej.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.