Sesja na Starym Kontynencie także rozpoczyna się od spadków, sięgających nawet 1% w przypadku londyńskiej giełdy. Sentyment poprawiły wczoraj informacje o planowanym debiucie Anthropic, spółki rozwijającej sztuczną inteligencję, która w pierwszej połowie roku odnotowała 13-krotny wzrost przychodów.

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Nastroje dziś ponownie psuje wzrost notowań ropy. Baryłka WTI znajduje się powyżej 102 USD. Przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Turcji udali się do Teheranu na rozmowy dotyczące bezpieczeństwa i napięć pomiędzy USA a Iranem, ale cały czas brakuje szczegółów. Trump informował wcześniej, że zbliżamy się do momentu decyzji między zawarciem porozumienia z Teheranem a wznowieniem działań militarnych.

Uwaga rynków stopniowo przesuwa się w kierunku banków centralnych. W środę decyzje podejmą RBNZ, Bank Kanady i Fed, w czwartek EBC, a w piątek Bank Japonii. Dziś poznamy wyniki Visy, PayPala i Coca-Coli, jutro z kolei Microsoftu i Alphabetu, a w czwartek Amazona. Kalendarz w najbliższych dniach wypełniony jest zatem po brzegi.

W najbliższych dniach kluczowe będą wyniki spółek technologicznych i zwrot z dokonywanych inwestycji, których skala cały czas rośnie. Meta chce pozyskać nawet 97,5 mld USD poprzez emisję akcji, Broadcom zorganizował finansowanie o wartości 63 mld USD na zakup chipów dla Anthropic, a SpaceX podpisał umowę leasingowego finansowania sprzętu wartą około 40 mld USD.

Na rynku walutowym dolar zyskuje, a kurs EUR/USD spada w kierunku 1,11. To osłabia złotego, a para EUR/PLN znajduje się powyżej 4,40.