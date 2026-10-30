WIG20 rozprawił się z dotychczasowymi szczytami, a patrząc na WIG-banki, który zanegował ostatnie sygnały podaży, byki mogą mieć jeszcze przestrzeń do wzrostów. Także druga linia GPW uczestniczy w hossie i chociaż nie wszystkie spółki mogą pochwalić się mocnym układem technicznym, mWIG40 odhaczył kolejne ATH. W długim terminie indeks porusza się w kanale wzrostowym, którego dolne i górne ograniczenia wyznaczają zakres wahań. Przy obecnym momentum byki spoglądają w kierunku 11600 pkt, ale wydarzenia w USA mogą popsuć nastroje nawet nad Wisłą.

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Ameryka sobie, GPW sobie

W piątek rano kontrakty na Nasdaq naruszyły wrześniową podłogę, co w połączeniu z pułapką hossy, w którą wpadł indeks, zwiększyło ryzyko pogłębienia spadków. W czwartek napłynęły kolejne wyniki amerykańskich spółek. Raporty Amazona, Intela i SanDiska pokazują, że w segmencie technologicznym poprzeczka oczekiwań pozostaje zawieszona bardzo wysoko. Dobre wyniki i szybki rozwój biznesów związanych z AI oraz centrami danych nie wystarczają, jeśli rynek oczekuje jeszcze więcej. Najlepszym przykładem jest Intel, w przypadku którego świetne liczby za miniony kwartał zostały całkowicie przykryte przez słabsze perspektywy. Łącznie w tym tygodniu raporty przedstawiła około jedna trzecia spółek z indeksu S&P 500, zatem w weekend inwestorzy będą mieli co analizować. Jeżeli jednak bykom nie uda się wyciągnąć z nich korzystnych wniosków, nawet spadające rentowności z US10Y poniżej 5 proc. mogą okazać się zbyt słabym argumentem za kontynuacją hossy.