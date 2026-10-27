Odkładając na bok "dziwne" zachowanie kursu Dino Polska na otwarciu (spadek o 7,5 proc., później zniwelowany), główne krajowe indeksy od początku wtorkowej sesji ruszyły na północ. Przewaga kupujących rosła z godziny na godzinę, a głównym sektorem, który dostał skrzydeł, były banki. Od około miesiąca subindeks banków porusza się w kanale spadkowym, ale wygląda na to, że solidne wyniki za III kwartał pomogą wydostać się bankom z letargu. We wtorek taki impuls zapewnił raport Banku Millennium, który poprawił nastroje w całym sektorze, a sam kurs Millennium wyprowadził na historyczny rekord. Przed nami jednak kolejne raporty banków za III kwartał, m.in. mBanku, który pod koniec wtorkowej sesji zyskiwał aż 3,8 proc.

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Tak pozytywny obraz sektora finansowego przyćmił słabszą kondycję firm handlowych, głównie Allegro i LPP, które pod koniec dnia traciły po ponad 1 proc. Ogółem dla WIG20 wtorkowa sesja była bardzo udana, a wzrosty zatrzymały się dopiero przed strefą oporu wokół 4250 pkt. Podstawowe zadanie popytu po dwóch słabszych dniach z drugiej połowy poprzedniego tygodnia zostało zatem wykonane, a przed nami główne wyzwanie, czyli powrót do bicia rekordów. Przypomnijmy, że w poprzednią środę WIG20 i WIG wydostały się na najwyższe poziomy w historii, ale zabrakło kontynuacji ruchu w górę po wybiciu.

To, czego tym razem nie braknie, to wsparcie głównych parkietów. Europejskie rynki rozpoczęły wtorkową sesję różnie, a giełdy bazowe nawet na czerwono. Z czasem jednak humory wyraźnie się poprawiły, czemu sprzyjało mocne otwarcie handlu za oceanem. Wciąż nie odpuszcza jednak dolar. Kurs głównej pary walutowej powędrował we wtorkowe popołudnie poniżej 1,115, co zapowiadało najniższe zamknięcie od kilkunastu miesięcy. Złoty na spadek EUR/USD również reagował nerwowo, a kurs USD/PLN wydostał się na najwyższe poziomy od ponad roku. Coraz słabszy złoty jak na razie jednak nie psuje nastrojów na GPW.