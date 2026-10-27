Po bardzo udanej pierwszej sesji tygodnia krajowy rynek akcji kontynuuje zryw. Wtorkowa sesja rozpoczęła się co prawda w mieszanych nastrojach, ale główne indeksy dość szybko uporały się z podażą i zaświeciły na zielono. Po ponad godzinie handlu WIG20 zyskuje około 0,2 proc. przy sporym wsparciu banków. Przebudzenie tej grupy spółek nastąpiło po solidnych wynikach Banku Millennium, który wypracował ponad 400 mln zł zysku netto w III kwartale i wyraźnie pobił oczekiwania.

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Dino z 7,5-proc. spadkiem na starcie

Nietypowy początek sesji zaliczyło Dino Polska. Na otwarciu sesji kurs powędrował do 36,16 zł, co oznaczało spadek o 7,5 proc. Spadek ten został jednak równie szybko zredukowany do około 1,5 proc. Wyjaśnienia takiego zachowania handlowej spółki trudno szukać w oficjalnych komunikatach. Wraz z Dino na dole tabeli znajdują się dziś także spółki energetyczne, Allegro oraz LPP. Na czerwono zaczął wtorek także Orlen, kontynuując spadek z poniedziałku.

Na dzisiejszej sesji indeks dużych spółek ma spore szanse zbliżyć się do ważnej linii oporu, przebiegającej przez pułap 4250 pkt. Dalsze zwyżki banków mogą przynieść wybicie WIG-banki z kanału spadkowego, w którym indeks tej grupy firm porusza się od miesiąca.

Pierwszego dnia tygodnia na europejskim rynku przodowały największe giełdy, a rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej pozostawały na bocznym torze. Początek wtorkowej sesji przynosi zmianę układu sił - GPW ze wsparciem regionu utrzymuje się na czele, natomiast na parkietach francuskim czy niemieckim przeważa kolor czerwony.

Sesja w Azji zakończyła się pomyślnie dla KOSPI, który zyskał ponad 3 proc. Większość azjatyckich rynków, w tym chiński, kończył dzień pod kreską.

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Dolar znów do góry

Wczorajsza sesja w USA okazała się udana dla spółek technologicznych, natomiast na szerokim rynku zmiany były nieznaczne. Inwestorzy wyczekują na posiedzenie FOMC, aczkolwiek tym razem zmiana stóp procentowych nie jest spodziewana.

Na rynku walut dolar dziś jednak wyraźnie zyskuje. Kurs głównej pary walutowej osuwa się o 0,28 proc., do 1,11, natomiast notowania pary USD/PLN rosną do 3,95 zł, co jest najwyższym poziomem dolara od kilkunastu miesięcy. Silny dolar wywiera presję na złoto, które kosztuje dziś poniżej 4 tys. dolarów za uncję, a także bitcoina, wycenianego na 79,6 tys. dolarów.