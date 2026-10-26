Pozycjonowanie to pozornie nie jest ambiwalentne, gdyż z dostępnych komercyjnie informacji wynika że podmioty te mają największe w historii pomiarów pozycje “short” - czyli w uproszczeniu grają na spadek rynku.

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Słowem klucz jest jednak tutaj “uproszczeniu”, bo pozycje krótkie nie oznaczają próby “gry” na spadki - szczegółnie w przypadku funduszuów hedgingowy. Fundusze te mają bardzo różnorodne aktywa i strategie jednach ich najbardziej podstawowym założeniem jest wypracowanie zwrotu - niezależnego od rynku.

Strategie te kładą dużo większy nacisk na zarządzanie pozycjami i ryzykiem niżeli, które często mogą być ważniejsze lub przynajmniej równie ważne co sam kierunek rynku. Przykładowo, fundusze przy selekcji spółek identyfikują przewagę względem benchmarku - zwykle jakieś rodzaju indeksu sektorowego - zyskiem z pozycji jest różnica między pozycją długa a pozycją krótką. W takim przypadku w zależności od ryzyka czy specyfiki pozycji, fundusz może mieć ekspozycje krótką netto, nawet jeśli oczekują wzrostów.

Pozycja krótka może być też zabezpieczeniem. Przy powstaniu ryzyka, fundusz zabezpiecza się przed spadkiem, w miarę jak ryzyko się materializuje lub zmniejsza się - fundusz redukuje pozycję krótką. Jest to kluczowe zjawisko tz. “Short Squeeze”, bo zamykanie szortów na akcjach wymaga ich odkupienia.

Dodatkowo, duża istniejąca pozycja krótka nie jest automatycznie zapowiedzią kolejnej fali sprzedaży. Raportowane krótkie pozycje odcisnęły już swoje piętno na wycenach i sentymencie ,a do dalszych spadków potrzebny jest kolejny impuls- czyli nowe pozycje krótkie.

Większym zagrożeniem dla wycen może być dźwignia niż sam pesymizm. Jeżeli fundusze mają bardzo duże pozycje po obu stronach, wzrost zmienności lub wymagań dotyczących zabezpieczeń może wymusić redukcję portfeli. Wtedy jednocześnie sprzedają posiadane akcje i odkupują szorty. Może to wywoływać gwałtowne rotację kapitału, jednak docelowo kapitał ten “nie znika” tylko zmienia swoje miejsce.

W obecnym bilansie, pozycjonowanie akcyjne spadło od połowy września, a fundusze hedgingowe i strategie trendowe mogły już w dużej mierze zamknąć “nadmierne” pozycje długie w półprzewodnikach. Część danych potwierdza dokładnie te postulaty.

Z danych na koniec września wynika że pozycjonowanie krótkie spadło na akcjach Microsoft o prawie 10%, spadło też o ok. 6% na Apple - wzrosło jednak na Nvidia, Tesla oraz Hertz. Oznacza to nie tyle pesymizm wobec półprzewodników - jednak inwestorzy instytucjonalni wydają się telegrafować że ekspozycja w sektorze technologicznym bardziej pod AI i centra danych, a mniej pod konsumenta i biznes - staje się nie gorsza co bardziej ryzykowna.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB