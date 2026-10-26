Krajowy rynek akcji pozostaje blisko rekordów, starając się na otwarciu nowego tygodnia wymazać złe wrażenie po dwóch wcześniejszych sesjach. Przypomnijmy, że po wyjściu WIG20 i WIG-u na najwyższe poziomy w historii zabrakło kontynuacji ataku popytu. Zamiast tego doszło raczej do realizacji zysków. Pierwszy dzień ostatniego tygodnia października daje nadzieję na powrót do zwyżek. WIG20 pod koniec dnia zyskiwał 0,8 proc., sięgając 4200 pkt. Tym samym indeks dużych spółek naruszał już zakres czarnej świecy z czwartku. To całkiem niezła podstawa do kontynuacji zwyżek w kolejnych dniach. Również dlatego, że silny opór dla WIG20 rysuje się dopiero 30 pkt wyżej.

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Wśród największych spółek z rana zawodził Orlen, ale później ograniczył spadki do 0,56 proc. Słabiej radziły sobie z kolei PGE, Dino i Tauron. Na czele pierwszej linii firm plasowało się natomiast Modivo, a za nim Budimex, KGHM oraz największe banki. To właśnie ta grupa spółek będzie w tym tygodniu skupiać na sobie największą uwagę. Z czynników globalnych przed nami posiedzenie EBC, aczkolwiek zmiana stóp tym razem nie jest oczekiwana. Większy wpływ na nastawienie do banków mogą mieć natomiast prezentowane przez kilka z nich wyniki za III kwartał.

Pierwszy dzień tygodnia należał do dolara (tu z kolei inwestorzy wyczekują na posiedzenie FOMC). Kurs głównej pary zniżkował do najniższych poziomów od ponad tygodnia, a to oczywiście zdołowało także złotego. Poprawy nastrojów próżno szukać na krajowym rynku obligacji, gdzie rentowności papierów dziesięcioletnich utrzymują się w okolicach 6,42 proc.

Choć poniedziałkowa sesja była ostatecznie udana dla byków, to polskie indeksy zachowały się nieco słabiej od bazowych. Niemiecki DAX rósł po południu o 1,13 proc., a francuski CAC40 o 0,93 proc. Takiego przebłysku nie było widać także i na innych parkietach regionu Europy Środkowo-Wschodniej.