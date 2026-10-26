Nastroje na rynkach akcji, szczególnie krajowym, coraz bardziej zależą od kondycji złotego i polskich papierów skarbowych. GPW ma za sobą dość ciężką drugą połowę zeszłego tygodnia, kiedy to WIG20 w dwa dni stracił około 100 pkt. Poniedziałek przynosi co prawda zwyżkę o 24 pkt., tj. o 0,58 proc., ale jak na razie to tylko powrót w okolice czwartkowego zamknięcia. Spadki z czwartku i piątku mogą być o tyle istotne, że nastąpiły po wybiciu głównych indeksów GPW na nowe szczyty, po czym- w razie oczekiwanej kontynuacji trendu - powinny nastąpić dalsze zwyżki.

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Polskie obligacje wciąż pod presją

Słabszemu zachowaniu akcji w minionym tygodniu towarzyszyły wzrosty pary USD/PLN. Dolar kończył zeszły tydzień w okolicach 3,93 zł. Początek nowego tygodnia przynosi drobną korektę i powrót USD/PLN do 3,92 zł. Jednocześnie nieco zniżkuje kurs głównej pary walutowej, zamknięty w ostatnich dniach w przedziale 1,12-1,125.

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Niepokoić może kondycja polskiego rynku długu. Rentowności dziesięcioletnich papierów skarbowych sięgają z rana 6,46 proc. przy zwyżce o 4 pkt baz. W ubiegłym tygodniu wskaźnik ten dotarł do 6,5 proc., testując lokalne i zarazem kilkuletnie szczyty. Część europejskich rynków długu także poddała się przecenie (wzrostom dochodowości). Oprocentowanie francuskich obligacji dziesięcioletnich dosięgło 5,14 proc., tj. najwyżej od ponad dwóch dekad. Spora część rynków długu w październiku zdołała się jednak umocnić. Mowa m.in. o Niemczech, gdzie oprocentowanie papierów dziesięcioletnich spadło w porównaniu z końcem września o 20 pkt baz. Spadek dochodowości o podobnej skali mają za sobą także Stany Zjednoczone.

Banki próbują wrócić do gry

Wśród krajowych dużych spółek na starcie tygodnia najmocniej prezentuje się Modivo z blisko 4-proc. wzrostem. Do tego KGHM jest 2 proc. wyżej wobec piątkowego zamknięcia, a Budimex zyskuje 1,4 proc. Zwyżkują także wszystkie duże banki. Indeks banków, który w piątek wybił się na najniższe od blisko dwóch miesięcy poziomy, zyskuje w poniedziałek z rana ponad 1 proc., wychodząc powyżej połowy czarnej, piątkowej świecy. Na dole tabeli znajdziemy natomiast LPP i Dino ze spadkami po około 0,22 proc., a także Orlen, który traci ponad 1 proc.

Na szerokim rynku widać poprawę nastawienia do notowanych na GPW spółek ukraińskich, mocno przecenionych w poprzednim tygodniu. Najmocniej z WIG z rana traci z kolei Herkules.