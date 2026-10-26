Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła niepokojący sygnał. Ropa Brent podrożała ze 111 do 114 USD za baryłkę, Nasdaq 100 stracił 2,9 proc., a S&P 500 1,21 proc. Co nietypowe, wyprzedaży akcji towarzyszył spadek rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich o 16 pb, z 5,12 proc. poniżej 5 proc.

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To istotna zmiana. Dotychczas akcjom szkodziły przede wszystkim rosnące rentowności, a przed głębszą przeceną chroniły je fenomenalne wyniki spółek korzystających z boomu AI. Możliwe jednak, że przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie, drożejące surowce i wysokie koszty finansowania przekroczyły już punkt bólu inwestorów. Spadek cen akcji mimo ulgi na rynku obligacji może oznaczać, że obawy przesuwają się z poziomu stóp procentowych na perspektywy wzrostu gospodarczego. Zmieniać może się również interpretacja przyszłych decyzji Fed. Wcześniej rynek oczekiwał podwyżek jako odpowiedzi na inflację. Teraz coraz większym zagrożeniem staje się scenariusz, w którym przedłużający się szok surowcowy zmusi FOMC do zacieśnienia polityki, co może odbić się na perspektywach gospodarczych i doprowadzić do spowolnienia.

Szczególnie wrażliwe mogą okazać się inwestycje w AI i towarzyszącą im infrastrukturę. Wymagają gigantycznych nakładów już dziś, podczas gdy zwroty rozłożone są na wiele lat. Ograniczenie lub wstrzymanie części projektów uderzyłoby w jeden z głównych motorów wzrostu gospodarki USA ostatnich kwartałów. Z całą pewnością w czwartek rynek pokazał żółtą flagę, wysyłając wyraźne ostrzeżenie.