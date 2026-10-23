Relatywnie lepiej poradził sobie mWIG40, spadkiem o 0,05 procent, gdy sWIG80 osunął się o 0,38 procent. Obrót na całym rynku zbliżył się do 2,50 miliarda złotych, z czego na WIG20 przypadło niespełna 2,08 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż rynek operował w kontekście presji spadkowej z otoczenia, które o poranku musiało odnieść się do wczorajszej przeceny na Wall Street, gdzie wyprzedaż spółek technologicznych przełożyła się na najgorszą sesję w wykonaniu indeksu Nasdaq Composite od przeszło czterech miesięcy. Przeciwko bykom grały zwyżki cen ropy, które na głównych kontraktach zyskiwały po blisko 3 procent. Presję podażową tworzył również spadek niemieckiego DAX-a o około 1 procent. Awersja do ryzyka położyła się cieniem na kondycji złotego, który w trakcie zamykania sesji przez GPW oddawał 0,70 procent do dolara i 0,50 procent do euro. Sumarycznie niemal wszystkie zmienne grały w podażowym obozie, co zaowocowało tradycyjną w takich wypadkach przeceną warszawskich banków i indeks WIG-Banki oddał dziś 1,90 procent, kończąc tydzień spadkiem o 5,07 procent. Dynamiczny spadek banków musiał przełożyć się na tygodniowe spadki głównych średnich i WIG20 oddał 1,89 procent, gdy WIG stracił 1,78 procent. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za kontynuację wczorajszej przeceny, która skasowała wybicie WIG20 z konsolidacji górą i przywróciła położenie indeksu w granicach konsolidacji w strefie 4240-4060 pkt. Uwzględniając zmienność indeksu i fakt, iż zamknięcie tygodnia wypadło w rejonie 4167 pkt., rynek ma przestrzeń do konsolidacji i czekania na kolejne przesilenie, które zostanie zapewne podyktowane przez szeroko rozumiane rynki bazowe, od akcji przez surowce po waluty.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.