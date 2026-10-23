Słabość krajowego parkietu w dużej mierze była efektem utrzymującej się awersji do ryzyka, co skutkowało kontynuacją przeceny na rynkach akcji. W tym mało sprzyjającym otoczeniu WIG20 kontynuował korektę, ale w samej końcówce zdołał zmniejszyć stratę, która finalnie wyniosła 0,6 proc. W piątek wśród inwestorów w dalszym ciągu dominował pesymizm, za który w dużej mierze odpowiadał wzrost napięć na Bliskim Wschodzie podbijając ceny ropy naftowej w okolice czteroletniego szczytu.

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Wyprzedaż banków, Orlen odrabia straty

Na giełdzie w Warszawie sprzedający byli aktywni w segmencie największych spółek, co przełożyło się na zniżki wycen większości blue chipów. Najmocniej traciły walory banków na czele z tym największym – PKO BP. Wyprzedaż nie ominęła także papierów spółek energetycznych. Na celowniku sprzedających znalazły się również akcje KGHM, notujące trzecią spadkową sesję z rzędu. W skali całego tygodnia straciły już ponad 10 proc. Na drugim biegunie były papiery Orlenu wracające do łask po czwartkowej przecenie. Nie przeszkodziła mu w tym informacja o dużych odpisach, która pojawiła się przy okazji publikacji danych operacyjnych za III kwartał. Negatywnym nastrojom oparły się również walory Budimeksu, Grupy Kęty i Kruka, którym udało zamknąć się nad kreską.

Na szerokim rynku siły kupujących i sprzedających były bardziej wyrównane. Pozytywnie wyróżniały się drożejące w tempie dwucyfrowych proc. akcje Herkulesa.