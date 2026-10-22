Środowy optymizm inwestorów, który wyniósł krajowe indeksy na nowe szczyty hossy, nie dotrwał do kolejnej sesji. Pod naporem podaży WIG20 został ściągnięty 1,7 proc. pod kreskę, schodząc poniżej 4200 pkt. Postawa inwestorów handlujących w Warszawie wpisała się w fatalne nastroje na pozostałych rynkach akcji. Globalny odwrót od ryzykownych aktywów sprawił, że wyraźnymi spadkami zakończyły się notowania na azjatyckich parkietach. Niewiele lepiej wyglądała sytuacja na europejskich giełdach, na których od samego początku notowań inicjatywa należała do sprzedających. O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decydowała w dużej mierze sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie konflikt znów eskalował w związku z atakami Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Do tego pojawiły się mniej optymistyczne wieści z krajowej gospodarki dotyczące wrześniowej sprzedaży detalicznej, która rozczarowała swoją dynamiką.

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Modivo, KGHM i banki mocno w dół

Inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie chętnie pozbywali się walorów największych spółek. Negatywnie wyróżniały się akcje KGHM, które korygowały efektowne wzrosty z poprzednich sesji. Fatalna końcówka sesji sprawiła jednak, że największy spadek w indeksie, sięgający niemal 7 proc. zanotowało Modivo. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery banków, które po środowym odbiciu wróciły do kontynuacji korekty. Z łask wypadły również spółki energetyczne PGE i Tauron, co można tłumaczyć chęcią realizacji zysków po dwóch bardzo udanych sesjach. Przed przeceną wybroniły się m.in. akcje Kruka, Dino i Pepco.

Wyprzedaż nie ominęła spółek z szerokiego rynku. Wśród najmocniej przecenionych były akcje Digital Network, co było reakcją na sprzedaż dużego pakietu akcji w ABB przez właściciela spółki.