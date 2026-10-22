Na papierze pomysł wygląda przekonująco. Tesla rozwija samochody elektryczne, autonomiczną jazdę, robotykę i produkcję baterii. SpaceX dysponuje technologiami rakietowymi, siecią Starlink i coraz większym zapleczem związanym ze sztuczną inteligencją. Obie firmy współpracują już przy projekcie Terafab, czyli przedsięwzięciu związanym z produkcją zaawansowanych układów scalonych. Połączenie mogłoby ułatwić wspólne planowanie inwestycji, wymianę technologii i wykorzystanie kompetencji przemysłowych. Automatyzacja fabryk Tesli mogłaby wspierać produkcję rakiet, a rozwiązania SpaceX znaleźć zastosowanie w kolejnych projektach motoryzacyjnych i komunikacyjnych.

Reklama Reklama

Wspólna struktura mogłaby również ułatwić finansowanie kosztownych przedsięwzięć. Rozbudowa infrastruktury sztucznej inteligencji, rozwój robotów, autonomicznych taksówek i systemów kosmicznych pochłaniają ogromny kapitał. Skupienie tych projektów pod jednym dachem mogłoby ograniczyć część kosztów administracyjnych i ułatwić koordynację wydatków. Wspólna grupa miałaby też szersze możliwości zarządzania kapitałem między poszczególnymi obszarami działalności.

Tyle że synergie technologiczne nie odpowiadają na najważniejsze pytanie: kto skorzysta na transakcji najbardziej? W tym miejscu na pierwszy plan wysuwa się sam Musk. Dziś kontroluje SpaceX znacznie mocniej pod względem praw głosu niż Teslę. Połączenie mogłoby zwiększyć jego wpływ na obie spółki i pozwolić mu zarządzać znacznie większą częścią przedsięwzięć z obszaru sztucznej inteligencji, transportu, robotyki, energetyki i przemysłu kosmicznego w ramach jednej organizacji. Powstałby konglomerat o skali trudnej do porównania z większością współczesnych firm technologicznych.

Nie musi to być sprzeczne z interesem akcjonariuszy. Jeśli integracja przyniosłaby oszczędności, przyspieszyła rozwój produktów i poprawiła wykorzystanie kapitału, korzyści mogłyby odczuć obie grupy inwestorów. Problem w tym, że Musk jest jednocześnie pomysłodawcą transakcji, liderem obu firm i osobą, której pozycja może na niej szczególnie zyskać. Dlatego kluczowe znaczenie będzie miała niezależna ocena warunków fuzji. Nie wystarczy wykazać, że połączona firma będzie większa. Trzeba jeszcze udowodnić, że będzie warta więcej niż dwie odrębne spółki.

Jednym z najtrudniejszych etapów mogą okazać się negocjacje dotyczące wyceny. Akcjonariusze Tesli musieliby zamienić udziały w niezależnej spółce na udziały w nowym podmiocie, którego strukturę głosów kontroluje Musk. Pozostaje pytanie, jaką premię otrzymaliby za zgodę na taką transakcję i jak zostałaby podzielona wartość obu biznesów. Zbyt korzystne warunki dla akcjonariuszy Tesli mogłyby rozwodnić udziały inwestorów SpaceX, natomiast niekorzystna wycena Tesli mogłaby wywołać sprzeciw jej właścicieli. Sama zgoda akcjonariuszy nie jest formalnością. Musk przyznał, że uzyskanie wymaganej większości głosów w Tesli będzie poważnym wyzwaniem.

Jeszcze większe komplikacje mogą pojawić się na poziomie geopolitycznym. SpaceX jest ważnym wykonawcą amerykańskich kontraktów kosmicznych i obronnych, współpracuje z NASA oraz Pentagonem, a jego technologie mają znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Tesla prowadzi natomiast rozległą działalność w Chinach, gdzie ma fabrykę w Szanghaju i istotne interesy produkcyjne oraz handlowe. Połączenie tych biznesów oznaczałoby zetknięcie w jednej grupie wrażliwych technologii amerykańskich z przedsiębiorstwem silnie związanym z chińskim rynkiem.

Nie chodzi wyłącznie o polityczne uprzedzenia Waszyngtonu wobec Pekinu. Stawką są dane, technologie i kontrola nad przepływem informacji. Chińskie regulacje wymagają, by określone dane użytkowników Tesli pozostawały na terenie Chin. Amerykańskie władze z kolei mogą obawiać się, że integracja z działalnością SpaceX stworzy dodatkowe ryzyko dla technologii wykorzystywanych w sektorze obronnym. Z kolei Pekin mógłby niechętnie patrzeć na rozwiązania, które zwiększałyby dostęp amerykańskiej grupy do danych lub technologii związanych z chińską działalnością Tesli. Rozdzielenie systemów i struktur operacyjnych mogłoby ograniczyć część zagrożeń, ale oznaczałoby dodatkowe koszty i skomplikowałoby zakładaną integrację.

Pozostaje również ryzyko biznesowe. Połączenie dwóch ambitnych firm nie sprawi automatycznie, że ich najbardziej kosztowne projekty zaczną szybciej zarabiać. Rozwój autonomicznych taksówek, humanoidalnych robotów, nowych rakiet i infrastruktury obliczeniowej w kosmosie nadal będzie wymagał wieloletnich nakładów, a część tych przedsięwzięć pozostaje obarczona znaczną niepewnością. Wspólny bilans może ułatwić finansowanie inwestycji, ale może też utrudnić ocenę, które segmenty rzeczywiście tworzą wartość, a które wymagają kolejnych miliardów bez pewności zwrotu. Inwestorzy Tesli i SpaceX niekoniecznie mają też takie same oczekiwania co do ryzyka, horyzontu inwestycyjnego i sposobu alokacji kapitału.

Warto więc zachować ostrożność wobec przekonania, że fuzja jest tylko kwestią czasu. Sam fakt powołania komitetów oznacza, że temat wszedł na formalną ścieżkę analizy, ale nie przesądza o wyniku. Publiczne podgrzanie dyskusji może także służyć sprawdzeniu reakcji inwestorów i polityków, zanim zapadną konkretne decyzje. Na tym etapie nie da się stwierdzić, czy mamy do czynienia z początkiem największej transakcji w historii, czy z próbą ustalenia, czy jej potencjalne korzyści rzeczywiście przewyższają koszty i ryzyka.

Najważniejsze pytanie nie brzmi zatem, czy Elon Musk potrafi zbudować jeszcze większą firmę. Już dziś kontroluje przedsiębiorstwa działające w sektorach, które mogą kształtować kolejne dekady gospodarki. Istotne jest to, czy połączenie Tesli i SpaceX stworzyłoby dodatkową wartość dla akcjonariuszy, czy przede wszystkim zwiększyłoby zakres władzy jednego człowieka. Dla Muska fuzja może być logicznym kolejnym krokiem w budowie technologicznego imperium. Dla inwestorów musi być czymś więcej niż kolejnym rozdziałem tej wizji.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB